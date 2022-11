Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Vol inaugural Réunion-Maurice depuis Pierrefonds Normane OMARJEE, 3ème Vice-Président de la Région Réunion, Délégué au Désenclavement aérien, maritime et numérique a assisté au vol inaugural Réunion-Maurice à l’aéroport de Pierrefonds à Saint-Pierre. Étaient présents, André THIEN AH KOON, Président du Syndicat Mixte de Pierrefonds, Jean Stéphano DIJOUX, 1er Adjoint à la mairie de Saint-Pierre, Joseph BREMA, Président Directeur Général de la compagnie Air Austral, Amrita GRAIC, Marketing Manager a MTPA et Donald PAYEN, Conseiller spécial du 1er ministre de la République de Maurice.

Suspendus depuis 2ans en raison de la crise sanitaire, les vols commerciaux entre l’aéroport de Pierrefonds et de Maurice, Sir Seewoosagur Ramgoolam, reprennent.



Joseph BREMA, PDG d’Air Austral, l’a souligné, « c’est une nouvelle ambition qui nous réunit aujourd’hui, celle de faire de l’aéroport de Pierrefonds une plateforme complémentaire de l’aéroport Rolland Garros. »



À raison de deux liaisons par semaine, le mercredi et le samedi, les habitants du bassin Sud-Ouest de l’île pourront ainsi voyager vers l’île Maurice plus facilement.



Après avoir accueillis les passagers venant de l’île sœur sur le tarmac, Normane OMARJEE a tenu à rappeler que « l’aéroport de Pierrefonds est un outil de désenclavement du territoire, il est normal que la compagnie des Réunionnais, Air Austral, soit désormais présente ici. »







