Vol de vélo: Une envie folle de pédaler

Toujours sur fond d'alcool... décidément pour certains la période des fêtes n'est pas finie. Hier, Idrissa O., 29 ans, alcoolisé, croise son voisin de 17 ans devant l'ascenseur de leur résidence à Saint-André. Celui-ci a posé son vélo contre le mur, le temps que l'ascenseur arrive. "J'ai eu envie de pédaler pour éliminer l'alcool", explique-t-il. Et que fait-on quand l’envie nous prend ? On "emprunte" un vélo. "Je te le rends demain", a-t-il assuré en arrachant le vélo "de façon un peu brusque", reconnaît-il, à son petit voisin.



Selon la victime, Idrissa O. l’aurait poussé dans l’ascenseur pour s’emparer de la bicyclette. Mais le prévenu assure que non. Malgré un casier judiciaire contenant 12 mentions dont certaines pour vols avec violences ou vol aggravés, il est plutôt calme entre 2010 et 2016. Père de trois enfants, il aurait été "en famille".



Il est finalement condamné pour vol simple, sans violences, à trois mois de prison aménageables sans mandat de dépôt.