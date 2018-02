La grande Une Vol de coffre-fort : 2 des suspects mis en examen et écroués

Les suspects dans l'affaire du vol du coffre-fort d'un particulier à Saint-Pierre ont été déférés au tribunal de Champ-Fleuri ce jeudi après-midi.



Les 5 membres présumés du groupe, âgés d'une vingtaine à une trentaine d'années, étaient interrogés par les gendarmes depuis le début de la semaine. L'instruction doit déterminer le rôle de chacun des protagonistes dans cette affaire.



Les membres supposés du gang que l'on surnomme "Gang des 3 Brasseurs" sont passés devant le juge uniquement pour cette affaire de vol de coffre-fort. Reste à déterminer leur implication éventuelle dans d'autres casses perpétrés dans le sud de l'île.



Deux d'entre eux, des frères, ont été mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs et placés en détention provisoire.



Un 3e suspect a été mis en examen pour association de malfaiteur. L'homme a déjà 14 condamnations et a déjà 30 mois de prison à purger.



Le 4e homme inquiété reste libre, sous contrôle judiciaire. Il s'agit de l'oncle des deux frères écroués.



Le 5e et dernier suspect a été mis en examen pour association de malfaiteurs et placé sous contrôle judiciaire.



