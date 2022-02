Vol de 3,6 milliards de dollars de bitcoins : Un couple de New-Yorkais arrêté

Ilya Lichtenstein, 34 ans, un Russo-Américain, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, contributrice de Forbes, viennent d'être libérés sous caution par un juge américain en attendant leur procès. Ils sont suspectés d'avoir blanchi une partie des bitcoins dérobés via des transactions complexes en cryptomonnaies. Le couple encourt 25 ans de prison.



L'histoire avait commencé il y a cinq ans lorsqu'un pirate informatique était parvenu à s'introduire dans les systèmes de la plateforme Bitfinex, basée à Hong Kong. Il avait réalisé 2.000 transactions non autorisées, volant près de 120.000 bitcoins à ses clients pour un montant évalué à 71 millions de dollars à l’époque. La monnaie virtuelle aurait ensuite été retrouvée sur un portefeuille numérique contrôlé par le couple de New-Yorkais. Celui-ci est soupçonné d'avoir utilisé un labyrinthe de transactions en cryptomonnaies et d'avoir ouvert des comptes en ligne via de fausses identités pour blanchir leur butin désormais évalué à 3,6 milliards de dollars compte tenu de la hausse du cours du bitcoin



Le bitcoin existe depuis 2008. Selon les autorités américaines, cette cryptomonnaie permettrait aux réseaux criminels de rendre plus opaques leurs flux financiers.