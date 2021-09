A la Une . Vol dans une boulangerie: "La vie ce n'est pas la prison, il faut faire autre chose"

Le 15 décembre 2020, trois jeunes se sont introduits dans une boulangerie de Saint-Louis et ont cédé à la tentation pour un maigre butin. Par PB - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 19:56

Des cigarettes, des feuilles à rouler, un téléphone et 100 euros...les trois jeunes d'une vingtaine d'années reconnaissent n'avoir pas réfléchi longtemps avant de forcer les grilles et démonter le bardage de la boulangerie. Le cambriolage s'est ainsi fait "sur un coup de tête" après une soirée arrosée.



Pour preuve, l'un ne portait pas de masque, son visage immortalisé par la vidéosurveillance, et les deux autres ont laissé leur ADN partout sur les lieux du casse.



Salim*, le plus vieux, 24 ans, comparaissait également ce jeudi pour s'être introduit par effraction dans l'entrepôt de la Soredip à Saint-Louis, stoppé dans son élan par l'alarme quand il a cassé une fenêtre.



Malgré leurs jeunes âges, tous ont des casiers portant au moins 10 mentions. "La vie ce n'est pas la prison, il faut faire autre chose", a tancé la procureure Emilie Petitjean.



Le tribunal les a condamnés à des peines allant de 12 à 10 mois de prison avec maintien en détention.



*prénom d'emprunt





