A la Une . Vol dans une bijouterie : Une 43e mention au casier pour le quadragénaire

Jean-Marc R. est sorti de prison le 30 juillet dernier pour des faits de vol en récidive. Et quand il n'est pas en prison il vole. Le revoilà devant le tribunal pour des faits de vol dans une bijouterie de Saint-Denis le 24 septembre dernier. Celui-ci étant très habile, il faudra le visionnage de la vidéo pour le confondre. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 16:42

Il est 17h15, le samedi 24 septembre dernier, lorsque le prévenu, profitant de l'inattention de la vendeuse en bijouterie, s'empare d'une clé et se sert dans un tiroir. Malin, il referme le tiroir et part avec 6 bracelets en or pour d'une valeur totale de 6800€. Le personnel de la bijouterie part en week-end et ce n'est que le lundi qu'il se rend compte qu'il manque des bijoux.



Une plainte est déposée, permettant aux enquêteurs de visionner les vidéos de surveillance où l'on peut voir le voleur en action. Malgré une capuche, il est reconnu par la vendeuse sur le tapissage grâce à une particularité sur son visage. Il est identifié puis interpellé et placé en garde à vue.



Il explique avoir trouvé les braquets à terre et uniquement deux (deux seulement ayant été retrouvés sur lui) puis finit par reconnaitre face aux évidences. L'audience fut rapide puisque le prévenu a fait usage de son droit à garder le silence. Âgé de 47 ans, il affiche un palmarès de 42 mentions à son casier judiciaire.



"C'est un vol en récidive et il est visiblement attaché à la prison puisqu'il vient de sortir. Ces faits vont le reconduire inévitablement en détention", fustige le parquet qui requiert une peine de 12 à 14 mois de prison avec maintien en détention. "Les faits sont simples et reconnus donc il n'y a pas de débat", répond la défense. "Il a besoin d'aide pour apprendre à vivre en société, il fait l'accompagner à spa sortie de prison" conclue la robe noire.



Le prévenu sera condamné à la peine de 18 mois de prison dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire. Il est maintenu en détention.



