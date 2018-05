Vol d'un ordinateur qui contient des clés de chiffrement de l'Elysée

Le 13 mai dernier, un informaticien de la cellule "Informatique et Communication" de l'Elysée s'est fait voler un ordinateur à son domicile. Aucune trace d’effraction n’a été relevée lors du cambriolage de l'appartement, situé au 6ème étage d’un immeuble.



Selon les indiscrets du journal Le Point, l’ordinateur et le téléphone seraient chiffrés avec le logiciel Crpytosmart. Toutefois, si le chiffrement venait à être cassé, des informations confidentielles et hautement sensibles deviendraient accessibles comme, par exemple, les clés de chiffrement de la présidence de la République, les numéros de téléphones du couple Macron, etc.



Des mesures ont été prises pour que l’ordinateur ne permette plus d’accéder à l’intranet de l’Élysée mais des données sensibles sont toujours stockées dans le téléphone volé.