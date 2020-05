A la Une . Vol annulés : Air Austral, Air France et Corsair parmi les compagnies assignées par l’UFC-Que Choisir 57 compagnies aériennes avaient été mises en demeure par l'association de consommateurs fin avril, pointées du doigt pour ne pas avoir respecté le droit au remboursement des billets pour les vols annulés dans le contexte d'épidémie de Coronavirus. L'UFC-Que Choisir indique ce mardi avoir assigné 20 compagnies aériennes. Parmi elles, Air France, Air Austral et Corsair qui desservent toutes trois La Réunion. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 14:25 | Lu 1754 fois





"Après le ferme rappel à l’ordre de la Commission européenne sur le droit de choisir entre remboursement et avoir pour les passagers aux vols annulés, l’UFC-Que Choisir, face à la persistance des mauvaises pratiques et aux annonces en trompe l’œil, assigne 20 compagnies aériennes",



L’UFC-Que Choisir lance donc une action devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre 20 compagnies aériennes "qui ne respectent ce choix". L’association demande aux juges de "contraindre les transporteurs aériens, sous astreinte, de mettre fin à leurs agissements illicites".



L'association indique par ailleurs ne pas solliciter, "pour l’instant, de dommages et intérêts pour inciter les compagnies à rapidement se mettre en règle".



Les compagnies assignées :



- Air France

- Ryanair

- Transavia France

- Vueling Airlines

- Lufthansa

- Volotea

- Air Algérie

- Air Corsica

- Royal Air Maroc

- Air Caraïbes

- Turkish Airlines

- TAP Air Portugal

- Tunisair

- Norwegian

- Emirates

- Corsair

- KLM

- Air Austral

- Air Europa

