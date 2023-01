A la Une . Vol annulé à La Réunion : La “terreur” des passagers relayée au niveau national

Le site d’information 20minutes est revenu ce lundi 2 janvier sur l’incident de bord survenu le 29 décembre 2022 sur un vol Air Mauritius au départ de La Réunion. Par La Rédaction - Publié le Lundi 2 Janvier 2023 à 17:26

C’est une journée de galère qu’ont vécu quelques centaines de Réunionnais en toute fin d’année dernière lorsqu’un des Airbus d’Air Mauritius n’a pas voulu décoller. Les passagers ont décrit des odeurs de gasoil et des tentatives de démarrage sans succès alors qu’ils sont restés plusieurs heures bloqués à bord.



De nombreux passagers ont vu leurs vols être décalés au 31 décembre et même si la plupart ont pu se rendre à leur destination, beaucoup ont déploré des retards notamment sur les différentes correspondances qui les amenaient sur le lieu de leurs vacances.







“Une odeur de kérosène a commencé à se répandre. Les lumières de l’avion s’éteignaient, ce n’était vraiment pas rassurant. Des gens ont fait des malaises, et mon fils a commencé une crise de panique. Avec d’autres, on a demandé à descendre, on était 14 en tout”, 20minutes se penche aujourd’hui sur cette affaire et relaie la “terreur” des passagers, décrivant ce que l'un d'entre eux a relaté à Zinfos974.“Une odeur de kérosène a commencé à se répandre. Les lumières de l’avion s’éteignaient, ce n’était vraiment pas rassurant. Des gens ont fait des malaises, et mon fils a commencé une crise de panique. Avec d’autres, on a demandé à descendre, on était 14 en tout”, avait affirmé à Zinfos974 un passager qui a finalement pu décoller juste avant le Nouvel An.