Vol Réunion/métropole: Ils étaient finalement 446 passagers au lieu de 138

Les passagers d'un vol Air France au départ de La Réunion et à destination de l'Hexagone se sont retrouvés à voyager dans des conditions ne garantissant pas les mesures de distanciation physique, révèle France 3 Nouvelle Aquitaine.



Le média raconte l'histoire d'un couple de retraités des Deux-Sèvres, qui était venu voir ses enfants à La Réunion début mars, et s'est retrouvé bloqué sur l'île du fait du confinement. Finalement, après plusieurs semaines, ils parviennent à obtenir des places sur un vol Air France (AF 0671) le jeudi 23 avril.



Les deux métropolitains, qui souffrent de divers maux (hypertension, problèmes cardiaques) sont inquiets à l'idée de monter dans l'appareil. Mais au moment de l'enregistrement, l'hôtesse les rassure en leur indiquant qu'ils ne seront que 138 à bord.



Mais une fois en salle d'embarquement, un message les informe que le vol fait escale à Madagascar pour récupérer des ressortissants français. L'appareil transportera finalement 446 passagers, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine.



A bord, le personnel de bord distribue un masque à ceux qui n'en ont pas. Les retraités, qui en ont déjà un chacun, ne s'en voient pas délivrer. Ils gardent donc leur masque tout au long du voyage (un masque se garde normalement 4 heures maximum). 11 heures d'angoisse.



Alors qu'Air Madagascar a suspendu toutes ses lignes vers la France jusqu'au 12 mai prochain, Air France a confirmé au média qu'il s'agissait d'un rapatriement demandé par le Ministère des Affaires étrangères, greffé sur un vol commercial. La compagnie a précisé qu'actuellement les vols étaient remplis seulement à 30 ou 40 %, mais qu'il pouvait "ponctuellement" y avoir plus de monde.