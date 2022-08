A la Une . Vol Paris/Martinique : ​Elle fume son joint à bord, l'avion contraint de faire demi-tour

Un avion effectuant la liaison entre Paris et Fort-de-France, a atterri en retard, ce vendredi, en raison "de l'indiscipline" d’une passagère. Par NP - Publié le Samedi 13 Août 2022 à 13:09

L’avion de la compagnie Corsair attendu de l'aéroport Aimé Césaire de Fort-de-France, en Martinique a été retardé de plusieurs heures.



Ce vendredi 12 août, aux alentours de 14h35 (CEST), le vol SS924 de la compagnie Corsair a bien décollé de l’aéroport de Paris Orly pour rejoindre Fort-de-France…mais au bout d’environ une demi-heure de vol, l’avion a dû faire demi-tour.



La raison de ce changement de programme est pour le moins déroutante. Une passagère s'est mise à fumer dans les toilettes vers l'arrière de l'appareil en plein vol, a indiqué la compagnie aérienne.



Le son des alarmes a alerté l’équipage qui a alors tenté de raisonner la passagère. Celle-ci a répondu agressivement.

Selon certains témoignages d'autres voyageurs, la passagère “indisciplinée” fumait un joint et s'en prit au personnel, rapporte la presse hexagonale.



Elle a été interpellée par les forces de l’ordre immédiatement après l'atterrissage à Paris.



L'appareil n'a pu repartir en direction de Fort-de-France qu'environ 2h après l’incident et a rejoint La Martinique dans la soirée. Aucun blessé n’est recensé. Une enquête est ouverte a fait savoir la compagnie aérienne.

⚠️✈️ #Martinique : Le vol SS924 de la compagnie Corsair, en provenance de Paris Orly, à destination de FDF a été contraint de faire un demi-tour suite à une altercation entre des membres d’équipage et une passagère, pour cause : cette dernière fumait dans l’avion. [RadioCocotier]

— RC (@RadioCocotier) August 12, 2022