Vol Métropole/Réunion annulé : Des passagers abandonnés à Paris Charles de Gaulle

Les passagers au départ de la métropole vers La Réunion n’ont pas pu embarquer. Les voyageurs de la compagnie Air Austral se sont trouvés ce lundi soir aux portes d’embarquement de l’aéroport Charles de Gaulle pour se rendre à La Réunion alors que leur vol était programmé pour 22h45. Il a été annulé au dernier moment et reporté à ce mardi matin. Le début de la galère, notamment en cette période de canicule dans l'Hexagone.



Les passagers affirment qu’aucun repas ne leur a été servi et qu’aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée. Ils ont donc passé, pour beaucoup, la nuit à l’aéroport. A dormir par terre pour certains. “De plus, tout était fermé à l’aéroport”, regrette une passagère qui souhaite rester anonyme.



Elle poursuit : “On a bien eu des bouteilles d’eau au bout de 2h en maigre consolation… Nous, adultes bien portants, avons du mal à digérer la situation mais je vous laisse imaginer les enfants, femmes enceintes, personnes âgées, animaux parmi les bagages “.



Le ventre vide et les esprits bien échauffés, ces passagers vont devoir patienter plus de 14h00 dans l'aérogare sans leurs bagages qu’ils n’ont pu récupérer.



Le vol est décalé à mardi 11h45 avec, donc, une arrivée à La Réunion prévue mercredi à 00h40, ce qui n'arrange pas les voyageurs en correspondance. “Certains passagers qui doivent encore prendre une correspondance pour Mayotte vont devoir encore passer une nuit de plus dans la galère… Du grand n’importe quoi quand on connaît le prix des billets qu’on paye pour ce type de trajet. Inadmissible venant de la compagnie et de l’aéroport Charles de Gaulle”, déplore un passager.