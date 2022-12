A la Une . Vol Air France annulé : Arrivées à La Réunion retardées pour une ministre et un surfeur pro

Un problème technique sur un avion d'Air France entre Paris et La Réunion a poussé la compagnie à reporter le vol. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées, était attendue à La Réunion aujourd'hui, tout comme le surfeur réunionnais Maxime Huscenot, qui vient de se qualifier pour l'élite mondiale du sport de glisse. Par NP - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 08:26