"Voix RoyalEs" : un concert-évènement à l’EMIB

Cette année encore, la Journée des Droits de la femme sera l’occasion d’une mise en avant des voix d’artistes féminines de La Réunion par l’équipe de l’École de Musique Intercommunale de Beauséjour.



Initiée depuis quatre ans par l’EMIB, “Voix RoyalEs” a pour ambition de mettre en avant les belles voix d’artistes féminines nout’ péi dans un répertoire traditionnel, de genres différents et intergénérationnels.



Ce concert évènement se déroulera le 8 mars 2023 à 18h30, à la salle des Fêtes de Sainte-Marie (La Mare), lors d’une journée dédiée aux femmes.



Les artistes Mederice, Ornella et Giovanell’art se présenteront ainsi tour à tour sur la scène pour une prestation vocale de trois compositions reposant sur un accompagnement musical signé des élèves de l’école sous la férule de Florent Lambert et de Giovanni.