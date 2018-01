A la Une . Voitures incendiées à St-Paul: Le garagiste visé "en colère et dépité"





"Il était environ 1 heure du matin, j'ai eu un coup de fil de la télésurveillance et d'un ami qui habite à proximité qui m'ont indiqué que des flammes montaient haut dans le ciel", raconte-t-il. "Au total,



"On ne lâche rien"



"D'après les premiers éléments, il semblerait que ce soit criminel", indique le gérant. "On se sait pas quel peut être le mobile. Ça peut être un riverain qui en a marre de voir des voitures garées à cet endroit, un concurrent, ou quelqu'un qui est passé fortuitement, on n'en a aucune idée". S'il a repris le garage depuis six mois, il souligne que l'ancienne équipe avait déjà reçu des menaces et dû faire face à des poubelles incendiées. "Mais je n'ai de problème avec personne, je ne vois pas pourquoi je serais visé particulièrement".



Quoi qu'il en soit, plus question pour lui d'utiliser à nouveau ce parking. "On avait déjà un projet de location d'un terrain à La Possession, ça s'est finalisé, on va mettre un service en place de navettes, avec un gardiennage", explique-t-il, souhaitant rassurer ses clients. Une solution qui va engendrer des coûts supplémentaires pour l'entreprise.



"On ne lâche rien. On ne veut pas donner raison à ceux qui ont fait ça", tient-il à ajouter. Il attend désormais beaucoup de l'enquête de gendarmerie. Il est "en colère et dépité". Dans la nuit de vendredi à samedi, Quentin Coquema, gérant du garage saint-paulois PC Méca, a vu six voitures de son atelier brûler. Les véhicules se trouvaient sur le parking public situé en face de son entreprise, rue de Paris. Cinq appartenaient à des clients, une à un mécanicien."Il était environ 1 heure du matin, j'ai eu un coup de fil de la télésurveillance et d'un ami qui habite à proximité qui m'ont indiqué que des flammes montaient haut dans le ciel", raconte-t-il. "Au total, onze véhicules ont brûlé . Les pompiers aurait mis 25 minutes à venir alors qu'ils sont tout près". Le préjudice est estimé à 50.000 euros."D'après les premiers éléments, il semblerait que ce soit criminel", indique le gérant. "On se sait pas quel peut être le mobile. Ça peut être un riverain qui en a marre de voir des voitures garées à cet endroit, un concurrent, ou quelqu'un qui est passé fortuitement, on n'en a aucune idée". S'il a repris le garage depuis six mois, il souligne que l'ancienne équipe avait déjà reçu des menaces et dû faire face à des poubelles incendiées. "Mais je n'ai de problème avec personne, je ne vois pas pourquoi je serais visé particulièrement".Quoi qu'il en soit, plus question pour lui d'utiliser à nouveau ce parking. "On avait déjà un projet de location d'un terrain à La Possession, ça s'est finalisé, on va mettre un service en place de navettes, avec un gardiennage", explique-t-il, souhaitant rassurer ses clients. Une solution qui va engendrer des coûts supplémentaires pour l'entreprise."On ne lâche rien. On ne veut pas donner raison à ceux qui ont fait ça", tient-il à ajouter. Il attend désormais beaucoup de l'enquête de gendarmerie.

MA- marine.abat@gmail.com Lu 2796 fois





Dans la même rubrique : < > CHU: Un mouvement de grève illimité débute ce mardi Le traitement des déchets, nouveau cheval de bataille de la CINOR