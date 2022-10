A la Une .. Voitures électriques : Le bonus écologique passe de 6000 à 7000 euros

Ce lundi, Emanuel Macron va se rendre à l'ouverture du mondial de l'automobile à Paris. Interrogé par Les Echos, le président de la République a annoncé la revalorisation du bonus écologique pour la moitié des ménages français les plus modestes qui souhaitent acheter une voiture électrique. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 10:00





Le président de la République demande également que la "préférence européenne" soit renforcée. À ce titre, le bonus est valable pour les véhicules de moins de 47.000 euros, électriques compactes ou SUV, à l'instar des Peugeot 2008 ou Renault Mégane, mais pas pour les véhicules de marque Tesla, par exemple.



Cette annonce intervient alors que de nombreux constructeurs chinois présenteront leurs nouveaux modèles électriques lors de ce mondial de l'auto 2022. Le bonus écologique va être porté de 6000 à 7000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes achetant une voiture électrique, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview au quotidien Les Echos parue ce lundi.Le président de la République demande également que la "préférence européenne" soit renforcée. À ce titre, le bonus est valable pour les véhicules de moins de 47.000 euros, électriques compactes ou SUV, à l'instar des Peugeot 2008 ou Renault Mégane, mais pas pour les véhicules de marque Tesla, par exemple.Cette annonce intervient alors que de nombreux constructeurs chinois présenteront leurs nouveaux modèles électriques lors de ce mondial de l'auto 2022.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur