Voitures brûlées, feux de poubelles, jets de galets...Réveil douloureux aux Camélias

Ce matin, le quartier des Camélias porte les traces des violences urbaines qui se sont déroulées une bonne partie de la nuit d'hier. Le réveil a été douloureux pour les habitants du quartier.Voitures brûlées, feux de poubelles, jets de galets…pompiers et forces de l’ordre étaient à pied d’oeuvre pour ramener le calme après l’annonce du décès du jeune Miguel. La cinquantaine de policiers de la compagnie départementale d'intervention ont aussi répliqué à coups de grenades lacrymogènes et de désencerclement. Hier après-midi, des jeunes s’étaient rassemblés et mobilisés pour contester la version officielle et en soutien à la famille qui a décidé de porter plainte contre la police.