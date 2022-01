A la Une . Voitures brûlées et départs de feu : L'incendiaire sera jugé ce vendredi

À moins qu'il ne demande un délai pour préparer sa défense, l'homme soupçonné d'avoir brûlé une dizaine de véhicules en centre-ville de Saint-Denis et occasionné plusieurs départs de feu devra s'expliquer sur ses agissements devant le tribunal correctionnel. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 20:07

Ce lundi en fin de journée, le Raid était déployé afin d'appréhender un habitant d'une résidence située rue Tourette, dans le chef-lieu. L'homme est soupçonné d'avoir incendié une dizaine de véhicules et d'être à l'origine de six départs de feu au cours de la semaine passée.



L'individu étant présumé dangereux, les forces de l'ordre avaient choisi de déployer des moyens importants pour assurer la sécurité des autres habitants de l'immeuble. En perquisition, des stupéfiants ont été trouvés au domicile du mis en cause, déjà connu de la justice.



Ce mercredi soir, le quadragénaire est placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate ce vendredi.