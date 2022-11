Voiture, feu d'artifices, frais de bouche : La mairie répond aux accusations de Gilles Clain

Le communiqué de l'adjoint délégué aux finances et au budget :



En ma qualité d’adjoint délégué aux finances et au budget au sein du conseil municipal de la ville de l’Étang Salé, je tenais à réagir aux propos de Gilles Clain s’agissant des points qu’il évoque en matière de gestion des deniers publics et de transparence.



1.FEU D’ARTIFICE



Mr Gilles Clain a une lecture erronée quant à la programmation du feu d’artifice prévu le 20 décembre 2022 : la réalité du coût représente un montant de 39 990,07 euros TTC et non 80 000€ TTC comme il a pu l’affirmer.



Je rappelle que ce feu d’artifice a couté 35 791.33€ TTC en 2019 ; l’augmentation étant due, 3 ans après, à l’inflation, la flambée du coût d’acheminement, l’augmentation des matières premières, les taxes sur l’importation de produits dangereux et à la crise que l’on connaît.



Cette dépense n’a pas d’impact supplémentaire sur les deniers de la collectivité, d’autant plus que la commune a toujours bénéficié d’un feu d’artifice une fois par an que Mr CLAIN n’a jamais dénoncé, qu’il soit du côté de la majorité ou de l’opposition.



2.FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE



S’agissant des frais de représentation du Maire : ces frais ont été votés sur la base d’1€/habitant soit un montant total de 15 000€ mais il s’agit d’une provision avec ce plafond maximum. Afin de faire toute la lumière sur ce sujet, je porte à votre connaissance qu’entre Mars 2022 et Novembre 2022 les dépenses réelles concernant ces frais de représentation sont de l’ordre de 2560.70€ TTC sur ces 15 000 € de budget annuel prévu.



3.RENOUVELLEMENT PARC AUTOMOBILE



De plus, c’est dans une démarche de renouvellement du parc auto vers les modèles hybride / électrique, avec reprise des anciens véhicules, que la mandature actuelle a procédé à leurs remplacements au sein de la collectivité, permettant d’atteindre deux objectifs primordiaux :



- la promotion de la transition écologique



- la réduction des coûts d’entretiens



Cela fait partie de notre programme municipal et ce depuis 2020



S’il est vrai que nous devons apporter des précisions aux Etang Saléens quant à l’utilisation des deniers publics, il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons pas laisser un ancien 1er adjoint tromper la population sur la base d’éléments erronés.



L’utilisation de cette pratique fallacieuse, sous prétexte qu’il n’a pas pu s’intégrer dans la cohésion établie par Mathieu HOARAU, est intolérable et contraire aux valeurs du groupe majoritaire.



3.RELATION CIVIS - MAIRIE



Par ailleurs en début de mandature, le choix de présenter la candidature de Mr Gilles Clain à la fonction de Vice-Président de la Civis a été fait dans cet esprit d’appartenance à la majorité municipale de l’Etang-Salé, afin d’impulser au mieux les projets de la Ville et de la CIVIS .



En rejoignant l’opposition, Mr Gilles Clain, ne représente plus les intérêts de la commune et de l’intercommunalité pour l’Etang Salé, en tant que Vice-Président de la Civis.



Enfin, Il est à noter que Mr CLAIN a annoncé quitter la majorité par mail adressé au Maire le mardi 22-11-2022 à 11h59, pour un passage télé le même jour à 12h30 , sans en parler préalablement au Maire et à ses collègues : nous sommes bien loin de la transparence qu’il prône tant !



Harry EMMA : Adjoint Délégué au Budget et aux Finances

Mairie Etang Salé