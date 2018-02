Voiture en guise de toit: Bientôt un logement pour Jean-Pierre Clain

e pré-commission enregistrera le dossier du sans-abri dès ce mardi. Le dossier

sera ensuite présenté en commission le 14 février pour validation.

Une demande de FSL (fond social pour le logement) et une demande d’aide aux mobiliers seront transmises aux services compétents dans les prochains jours.

L’étalement de la caution est envisagé.

"Une proposition d’hébergement a été faite mais Mr Clain souhaite rester dans sa voiture et se préparer à rentrer dans son logement le 14 février", précise Jean-Hugues Ratenon.

"Je me félicite qu’une solution ait été trouvé ce mardi pour Monsieur Clain qui dort dans sa voiture depuis un an à Bras-Panon", réagit Jean-Hugues Ratenon à l'issue de son rendez-vous avec la sous-préfète de Saint-Benoit. "Il a fallu une action forte, médiatisée, aujourd’hui devant la sous-préfecture de Saint-Benoit pour que ce problème soit réglé", tient-il tout de même à souligner.UnToutefois, "ce résultat ne peut pas cacher la souffrance des 60 000 Réunionnais qui vivent dans des logements indignes", met en garde l'élu de l'Est, souhaitant que cette question du mal logement soit abordée dans sa globalité."Il est inadmissible que des familles doivent vivre entassées dans des logements ; inadmissible qu’elles vivent dans des logements qui connaissent des infiltrations ; inadmissible que des femmes, des hommes, des enfants, des grand-mères, des grand-pères, soient obligés de vivre dans des conditions inhumaines", considère-t-il.Pour l'homme politique, ce résultat appelle à la réflexion. "Les élus doivent changer de comportement car des solutions existent", affirme-t-il, alors qu'il avait menacé de porter plainte contre le maire, Daniel Gonthier, pour non-assistance à personne en danger. "N’oublions pas que la pauvreté engendre la souffrance, la maladie, l’échec scolaire… Ça suffit … Trop c’est trop".