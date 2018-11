Voilà maintenant 10 jours que l’île de la Réunion est paralysée par un mouvement de contestation national baptisé « gilets jaunes »

Chez nous, les blocages de routes depuis samedi 17 novembre se poursuivent sans discontinuer avec toutes les conséquences qui en découlent sur une île.



Bientôt mon île sera presque exsangue et ce matin, j’ai honte à ma Réunion.



J’ai honte quand j’entends mes compatriotes qui se lamentent parce qu'ils paient la mutuelle, la sécurité sociale, l’assurance et qu’ils doivent se lever tôt le matin pour aller en formation ou travailler…Savez-vous que certains pays ne profitent pas de ces dispositifs qui nous permettent de nous soigner, d’avoir des médicaments à prix raisonnables, de construire des routes, bref vivre dans une société décente. Et où on a vu qu’il ne fallait pas se lever le matin très tôt pour gagner sa croute ?Vous vous croyez sans doute dans le monde de bisounours ou chez le Père Noel à voir la longue liste de vos revendications aussi ubuesques les unes que les autres.



J’ai honte quand j’entends mes compatriotes lancer des jurons comme « zoreils déor»…Je croyais encore au vivre-ensemble réunionnais, j’en étais fière et je le vantais partout…mais j’avais tort.. Ce n’était donc que de la façade.



J’ai honte quand j’entends mes compatriotes monter une partie de la population contre l’autre, stigmatiser les fonctionnaires (dont certains, rappelons le, sont aussi réunionnais) contre les bénéficiaires du RSA dans des logorrhées verbales non documentées ni argumentées. Rappelons que la fonction publique compte 75 000 personnes à Réunion sur 850 000 habitants. Soit 8% de la population.



Croyez-vous sincèrement que 8% de la population est responsable de la vie chère à la Réunion ?



Croyez vous sincèrement que la suppression de l’octroi de mer résoudra tous les problèmes ?



Savez- vous que l’essence et l’eau sont moins chères à La Réunion qu’en France métropolitaine ?



Croyez vous sincèrement que changer de statut et devenir TOM au lieu de DOM comme j’entends certains d’entre vous le revendiquer, changera les choses ?



Aujourd’hui, certains égos, certains dictateurs, croient détenir le pouvoir parce qu’ils bloquent une économie, paralysent les services publics, entravent la liberté de circuler et de travailler. Et ils osent parler de démocratie ?



Mais quelle démocratie, chers compatriotes ?



Quelle est la démocratie où on bloque les citoyens, où les écoles ne fonctionnent pas, où l’essence est rationnée, où il y a un couvre-feu ? Quelle démocratie où des casseurs brulent, pillent et volent ? Car oui, vous aurez beau, gilets jaunes, dire que vous n'êtes responsables de la casse, mais c’est parce que vous avez lancé l’impunité de bloquer les chemins que les casseurs se sont permis aussi de voler en toute impunité au vu de l’exemple que vous leur donnez.



Vous parlez au nom du peuple réunionnais ? Je ne me reconnais pas dans un mouvement foutoir ayant permis à des voyous d’emboîter le pas depuis samedi 17 novembre 2018. Scènes d’émeutes, rackets, pillages, insultes, blessures, Plan ORSEC, rationnement de carburant, travailleurs indépendants au chômage technique, agriculteurs qui jettent leur lait, voient leurs cannes pourrir et leurs animaux mourir de faim, malades et personnes âgées privées de soins..



Voila les conséquences de vos barrages.



C’est là-dessus que vous voulez construire votre Nouvelle Réunion ?



Je ne crois pas en une Réunion plus belle bâtie sur des ruines, du vandalisme, de la casse, de la haine, de la démagogie …



D’une revendication légitime, mais avec quand même erreur sur la cible, on arrive à un mouvement qui paralyse la population, caillasse les voitures de gens qui sont terrorisés et empêche ceux nécessitant des soins, de les recevoir.



Bientôt, me dit une amie, « il faudra faire un sommet international pour vous écouter mais cela satisfera- t-il les égos de certains « barreurs de chemin » ?



Tenir un barrage, c’est une revanche de la vie pour vous gilets jaunes ? Avoir enfin le pouvoir que le quotidien vous refuse ? ...



« Mais le pouvoir a deux ressources : la légitimité et la contrainte. Or quand la première n’est pas ou plus, reste la seconde. Et le pouvoir devient alors la capacité de faire payer aussi chèrement que possible, l’autre... »



Pourquoi bloquer l’université, les écoles ? C'est le début de la dictature en effet..Laisser le peuple dans le « fénoir » et fermer l'accès à l'éducation et au savoir...



Et j’entends aussi certains, qui disent qu’ils soutiennent les gilets jaunes, mais qu’il faut les laisser passer les barrages pour des raisons qui leurs sont propres et qu'ils considèrent comme vitales…Chers compatriotes, n’est ce pas là le début de l’hypocrisie ? Soit vous soutenez, soit vous ne soutenez pas, il n’y a pas de demi mesure possible…



Vous chantez l’hymne national français mais vous marchez sur un de ses principes fondamentaux : la liberté d’agir, de circuler, de travailler et de penser…



Oui, de penser, car tous ceux qui ne sont pas avec vous, sont contre vous et subissent vos foudres.



Je ne soutiens pas ce mouvement qui entrave ma liberté d’aller et de venir, fondement de la démocratie dont vous revendiquez hypocritement les valeurs.



Je ne soutiens pas ce mouvement qui m’empêche de penser librement et d’exprimer tout aussi librement mes opinions.



Je ne soutiens pas ce mouvement qui empêche mes enfants d'aller à l'école, empêche mes voisins, mes amis agriculteurs de travailler, empêche nos zarboutans de recevoir les soins qu'ils méritent, empêche nos jeunes d'aller dire au revoir à leurs aïeuls malades en agonie...Et j'en passe..



Chers compatriotes, j’ai honte à ma Réunion….