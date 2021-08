A la Une . Voici votre Miss Réunion préférée de tous les temps !

Vous êtes des milliers à avoir voté depuis maintenant trois jours pour élire la Miss Réunion la plus appréciée des Réunionnais. Découvrez les résultats. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 19:39





C'est sans appel que Valérie Bègue s'impose avec 41% des suffrages. Miss Réunion 2007 et Miss France 2008 est donc votre préférée !



Elle est suivie par Azuima Issa, Miss Réunion 2015 (27% des votes).



Le podium est complété par Corine Lauret, Miss Réunion Réunion 1994, qui a été choisie par 12% des internautes.



Marie Payet, Miss Réunion 2011, 2e dauphine de Miss France 2012 et 5e dauphine de Miss Univers se classe à la 4e place (9%).



Florence Arginthe, Miss Réunion 2010 est 5e (7%) et Virginie Benoîte, Miss Réunion 2004, a été sélectionnée par un peu plus de 2% des internautes.



Miss Réunion 2021 : Vous avez choisi votre favorite !



