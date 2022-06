La grande Une Voici pourquoi la guerre en Ukraine fait flamber les prix à La Réunion

Vous vous demandez sûrement pourquoi la guerre en Ukraine fait augmenter les prix des produits pourtant manufacturés à La Réunion ? Zinfos974 vous donne la réponse. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 15:32

Depuis le début du conflit entre La Russie et l’Ukraine, la question du coût de la vie revient régulièrement sur la table. Pour cause, les prix de certaines matières premières flambent et cela se répercute sur les caddies des consommateurs réunionnais. Mais le lien entre l’île et le conflit est en réalité indirect.





L’énergie et le cours des matières premières



Ce qui impacte le plus l’économie française et réunionnaise, c’est la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, qui dépend des cours mondiaux. Le conflit génère des tensions sur ces marchés mondiaux qui se trouvent alors perturbés.



La Russie est un pays exportateur d’énergie et notamment de pétrole et de gaz. Les prix augmentent depuis le début de la crise, à l’image des carburants dont les tarifs explosent depuis des mois.



Mais pourquoi les produits réunionnais sont aussi plus chers ?



L’Ukraine est aussi un gros producteur et exportateur de blé, le prix des produits qui en contiennent grimpent, et cela se répercute sur toute la chaîne des produits qui en résulte comme les denrées alimentaires.



Les engrais coûtent plus chers aux agriculteurs et les éleveurs paient plus cher l’aliment pour le bétail. Toutes ces matières premières sont importées à La Réunion. C’est pour cela que produire de la viande sur notre île, par exemple, devient plus cher à cause de la guerre en Ukraine.



C’est plus l’instabilité mondiale que la guerre en elle-même



“La hausse des prix, ici, est directement liée au fait que les pays impliqués exportent ces matières, auquel s’ajoutent les phénomènes de spéculation, de rétention ou de rareté, qui font évoluer les cours sur les marchés mondiaux”, précise Marie Aouriri, responsable des Études à l'L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM).



Des phénomènes indirects viennent accentuer la cherté des produits, “On importe peu directement de l’Ukraine, mais le désordre créé sur l’économie mondiale va avoir des répercussions sur toute la chaîne de fabrication de certains produits. On va le voir dans les coûts de production des denrées agroalimentaires”.