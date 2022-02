A la Une . Voici les chantiers prioritaires de la Région en 2022

Les élus de la Région Réunion ont discuté des orientations budgétaires de la collectivité pour l'année qui démarre. Les travaux urgents à débuter cette année et les directives principales de la politique 2022 ont été décidés. Par SI - BS - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 11:09

Le plan de mandature d'Huguette Bello

La NRL : Finir la digue



Du côté de la NRL, la plupart des marchés de finition actuellement en cours devraient être temporairement suspendus. L'objectif est de permettre aux entreprises chargées de terminer les digues de reprendre au plus vite leurs travaux à la fin du premier semestre ou au début du second semestre.



La Région lancera en parallèle les marchés de travaux pour la signalisation horizontale (MT11.1), les bassins de rétention des eaux d'assainissement (MT6.4) et la sécurisation du musoir de la digue D5 (fin du marché MT5.2).



La NRL : Audit, négociations et médiation



Une expertise sera aussi réalisée avec la participation de l'Etat pour déterminer le coût, avantages et inconvénients des différents scénarios pour terminer la Nouvelle Route du Littoral. La Région compte aussi négocier une nouvelle contribution du gouvernement.



La Région doit en outre continuer la médiation avec le groupement au sujet des différends contractuels sur les sections MT5.1 (digue) et MT3 (grand viaduc). La collectivité vise un accord dans les trois mois.



La NRL : Préparer les entrées



Des mesures environnementales seront aussi poursuivies et un bilan des impacts de la Nouvelle route du Littoral sur la faune et la flore sera actualisé.



Par ailleurs, la Région rappelle que les études sur la réalisation de la Nouvelle Entrée Ouest à Saint-Denis pourraient être lancées cette année. Du côté Possession, une convention a été signée pour une mise en valeur du front de mer en parallèle du projet de la Nouvelle route du Littoral.



Les autres routes



La collectivité régionale poursuit par ailleurs sa politique de grands travaux et mettra un accent particulier sur certains chantiers : la Contournante de Saint Joseph (RN2) à achever, le nouveau pont sur la rivière Saint-Denis (RN1) à finaliser, la collectrice de Cambaie et l'accès au CHOR à engager, la liaison RN1- RN1C- RN5 (contournement par l'est de Saint-Louis) à lancer et La Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis à achever.



Contrôler les dépenses



Le nouvel exécutif veut stabiliser l'endettement de la collectivité qui est à plus d'un milliard d'euros. Une stratégie financière sera présentée et sera élaborée dans le cadre de la "Trajectoire d'équilibre". Celle-ci sera réévaluée chaque année pour permettre à la Région de réduire la tension de la dette et ramener l'épargne brute à plus de 20% des recettes réelles de fonctionnement.



La collectivité fait aussi partie des régions engagées dans l'expérimentation de la certification des comptes. Elle fera des corrections en 2022, pour son troisième exercice à blanc. L'objectif est de moderniser le fonctionnement de la Région pour une meilleure organisation et gestion.



