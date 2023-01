La grande Une Voici le classement des applis et jeux mobiles les plus téléchargés sur IOS et Android en 2022

L’entreprise Apptopia, cabinet d’analyse spécialisé, partage pour la sixième année consécutive son classement des applications et des jeux mobiles les plus téléchargés dans le monde sur IOS et Android pour l’année 2022. Meta place trois de ses applications dans le top 10. Par P.J - Publié le Samedi 21 Janvier 2023 à 11:55

Pour la sixième année consécutive, le cabinet d’analyse spécialisé Appotopia a révélé les différents tops 10 d’applications et jeux mobiles téléchargés sur IOS et Android. Découvrez le classement :



L’application la plus téléchargée au monde en 2022, et ce pour la troisième année consécutive, est Tik Tok avec 672 millions de nouveaux téléchargements. Avec 548 et 424 millions de téléchargements, Instagram et Whatsapp prennent la 2e et 3e place. Capcut arrive en 4e position avec 357 millions de téléchargements, suivie de Snapchat et Telegram avec 330 et 310 millions de téléchargements.



Deux jeux mobiles, soit Subway Surfers, avec 304 millions, et Stumble Guys qui enregistre 254 millions de téléchargements, se placent à la 7e et 9e place alors qu’à la 8e place c’est Facebook avec 298 millions de téléchargements. Spotify vient fermer le classement avec 238 millions de téléchargements.



A noter que l’entreprise Meta arrive à placer trois de ses applications dans le top 10.



Entre le 1er et le 20 décembre 2022, Apptopia a comptabilisé les téléchargements sur IOS et Android de sorte à établir le classement. Pour qu’un téléchargement soit considéré, il doit être fait par un unique utilisateur. Cela veut dire qu’une application désinstallée puis réinstallée ne rentrera pas dans le calcul