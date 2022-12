A la Une . Voici la prévision de trajectoire du cyclone intense Darian

Le cyclone tropical intense Darian se trouve à près de 3.500 kilomètres de La Réunion. Il se déplace pour l'instant vers l'Ouest mais devrait perdre en intensité d'ici la fin de la semaine et opérer un virage vers le Sud. Par NP - Publié le Jeudi 22 Décembre 2022 à 11:19

Voici le bulletin émis par Météo France :



Informations sur le système :

- Le cyclone tropical intense DARIAN évolue actuellement sur l'extrême est du bassin Sud-Ouest de l'océan Indien, loin des terres habitées.

- Malgré quelques signes d'affaiblissement depuis mercredi soir, il garde une intensité significative.

- DARIAN se déplace globalement vers l'ouest-nord-ouest jusqu'en début de week-end, puis devrait entamer un virage en direction générale du sud tout en ralentissant sa course. Au cours de sa progression, DARIAN n'impactera pas les terres habitées du bassin.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 23/12 à 10h locales, par 12.8 Sud / 84.1 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 24/12 à 10h locales, par 13.1 Sud / 82.5 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 25/12 à 10h locales, par 14.8 Sud / 83.0 Est.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 26/12 à 10h locales, par 16.4 Sud / 83.7 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 27/12 à 10h locales, par 17.9 Sud / 81.4 Est



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.



Ce bulletin est à présent terminé.



Prochain bulletin vers 17h, heure de La Réunion (16h, heure de Mayotte).