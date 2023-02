A la Une .. Voici comment calculer votre indemnité de licenciement

Pour éventuellement négocier plus en cas de licenciement, il est primordial de savoir à quelles indemnités vous avez droit et comment les calculer. Voici des clés de compréhension. Par P.J - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 16:24

Tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne en matière de licenciement. Cela dépend en effet du temps d’ancienneté dans l'entreprise, du motif du licenciement, de la convention collective applicable et, bien sûr, du salaire.



Ancienneté



Pour bénéficier de l'indemnité, le salarié licencié doit justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur. Ce calcul s'effectue à la date d'envoi de la lettre de licenciement. (Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir une ancienneté inférieure.)



La loi préconise aux salariés de toutes les entreprises une indemnité minimale. Mais en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité n'est pas versée. Toutefois, des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent là aussi prévoir le versement de cette indemnité.



Les salariés travaillant à temps partiel ont le même droit mais les indemnités sont calculées en fonction du temps de travail.



L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.



Pour une ancienneté inférieure à 10 ans, l'indemnité ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté.



Au-delà de 10 ans, l'indemnité est au moins égale aux montants suivants :

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans

1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans

Pour les travailleurs qui n'ont pu prendre leurs congés payés, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice, sauf faute lourde.



Salaire de référence



Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte la formule la plus avantageuse, explique le site service-public.fr :

soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,

soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence. Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.







Le gouvernement a mis en place un simulateur permettant de calculer l'indemnité À noter que si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, l'indemnité est calculée en faisant la moyenne de la totalité des salaires bruts précédant le licenciement. Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.