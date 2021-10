A la Une . Voici comment 80% des jeunes formés au RSMA trouvent un emploi

Max Dubois, directeur éditorial et de publication du livre sur les 60 ans du Service militaire adapté, est à La Réunion. Les jeunes à la recherche d’une formation mais aussi les entrepreneurs qui veulent des jeunes qualifiés sont invités à une conférence ce mardi à 17h30 à l’hôtel de Ville de Saint-Denis. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 17:43

Le Service militaire adapté a eu 60 ans. Ce dispositif qui a vu le jour d’abord dans les Antilles avant d’être déployé à La Réunion a été couronné de succès.



Un jeune sur huit, issu du RSMA de La Réunion, a trouvé un emploi qualifié. Et c’est pour évoquer les clés de la réussite de cette formation, que Max Dubois est dans notre île.



Il a dirigé l’écriture d’un ouvrage de plus de 500 pages qui explore en détails les raisons qui ont fait du RSMA un outil d’insertion sans pareil à La Réunion. 1.400 jeunes sont formés chaque année, soit 10% de chaque classe de travailleurs.



Une conférence sera organisée par Max Dubois, directeur éditorial et de publication. Elle se déroulera ce mardi à 17h30 à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis (2, rue de Paris). L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. Le Pass sanitaire vous sera demandé.



Des jeunes qui suivent actuellement des formations au RSMA viendront témoigner et partager leur expérience. La conférence s’adresse aux jeunes réunionnais à la recherche d’une formation mais aussi entre chefs d’entreprises qui veulent trouver des Réunionnais qualifiés.



Le RSMA, un modèle qui va être adapté en métropole



Max Dubois, directeur éditorial et de publication du livre “60 ans : Service militaire adapté” vient d’être chargé d’une nouvelle mission par le président de la République. Il devra d’ici mars 2022 présenter les mesures les plus réussies du Service militaire adapté dans les Outre-Mer pour préparer une réforme nationale du Service militaire volontaire.



Les formations réalisées à La Réunion et dans les Outre-Mer serviront donc de modèle pour l’ensemble de la France.



Un livre sur les 60 ans du Service militaire adapté



L’ouvrage de plus de 500 pages se divise en trois parties : les thèmes transversaux (illettrisme, féminisation), l’histoire globale du Service militaire adapté et enfin l’histoire région par région.



À La Réunion, Gilles Gauvin a été chargé de se pencher sur l’histoire du RSMA dans l’île. Cet universitaire avait déjà rédigé une thèse sur Michel Debré. L’homme politique était à l’origine de la création du Service militaire adapté.



Gilles Gauvin a donc expliqué l’apport de Michel Debré en 1961 pour la création du Service militaire adapté et comment le dispositif a été installé à La Réunion en 1965.





