Voici ce qu'il faut dans votre kit cyclone

Les Réunionnais sont appelés à se préparer aux situations d’urgence. Mieux préparée, mieux informée, la population est en mesure d’agir plus efficacement face à une situation d’urgence.



Pour anticiper d’éventuels dégâts, il est nécessaire de préparer son domicile et un kit d’urgence contenant les objets et articles de première nécessité, connaître les numéros d’urgence et les adresses des lieux d’hébergement de secours.



Chaque foyer réunionnais doit pouvoir être en mesure de subvenir à ses besoins essentiels pour quelques jours. Le kit d’urgence doit être préparé avant la crise, transportable et facile d’accès.



Il est recommandé de faire des réserves, dont voici la liste :



- De l’eau : dix litres par personne en petites bouteilles



- Outils de base : couteau de poche multifonction, ouvre boîte…



- Nourriture de secours consommant peu d’eau, barres énergétiques, fruits secs, conserves, petits pots pour bébé, etc,



- Lampe de poche avec deux piles de rechange ou une lampe sans pile à manivelle



- Une trousse médicale de premiers soins, contenant : bandelettes, alcool, sparadrap, paracétamol, antidiarrhéique, produits hydro-alcooliques pour les mains, ainsi que vos médicaments de traitements en cours.



- Un double des clés de maison pour éviter d’avoir à les chercher et risquer de laisser sa porte ouverte ou de se retrouver bloqué

dehors ensuite.



- Un double des clés de voiture pour éviter d’avoir à les chercher, ou de les oublier et perdre du temps en cas d’évacuation par la route,



- Vos papiers d’identité et une photocopie de vos papiers d’identité,



- Un téléphone portable avec batterie chargée et cable USB,



- De l’argent liquide ou carte de crédit,



- Des vêtements et chaussures de rechange,



- Du papier hygiénique et essentiel d’hygiène personnelle,



- Un sac de couchage,



- Des jeux divers : cartes, dés, dominos, etc. Si la situation devait durer, cela permettrait de passer le temps.



Et enfin, un sac plastique pour protéger les objets de valeur et les papiers importants.