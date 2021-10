A la Une . Voici ce à quoi va ressembler la nouvelle aérogare de Roland Garros

Le chantier de la nouvelle aérogare bioclimatique a été lancé ce jeudi à l’aéroport Roland Garros. Un projet qui se veut ambitieux face aux enjeux environnementaux et sociétaux. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 17:12

Après 8 années d’études, et malgré le passage de la crise sanitaire, le projet de la nouvelle aérogare Ouest de Roland Garros est lancé. La société aéroportuaire assure avoir "choisi de porter un regard sur l’avenir", tout en gardant les yeux ouverts sur la situation.



Une structure bioclimatique



Sur la partie Ouest de l’aéroport, une extension de 13 200m2 s’inscrit dans une démarche innovante. La nouvelle aérogare sera bioclimatique pour répondre aux enjeux environnementaux. Dédié aux arrivées, un bâtiment perpendiculaire à l’aérogare existant viendra prolonger la structure.



"On est sur un principe de réduction des gaz à effet de serre, l’idée sur l’aéroport c’est qu'en 2030, on soit totalement autonome en énergie. Le bâtiment sera entièrement ventilé de manière naturelle, ce qui nous permettra de ne pas avoir recours à la climatisation et de permettre une grosse économie d’énergie", explique Jean Louis Hoareau, directeur de projet de la nouvelle aérogare Ouest.



L’aérogare existante sera dédiée aux départs et sera réaménagée pour améliorer le confort des passagers.





Les enjeux d’une extension de l’aéroport



Le projet devrait permettre d'accroitre les liaisons régionales et internationales de fret et de passagers, faisant de Roland Garros le premier aéroport de la zone océan Indien. A terme, l’infrastructure permettra d'accueillir jusqu'à 3 millions de voyageurs.



“La Réunion a besoin de se développer et de s’ouvrir. La capacité de l'aéroport actuel c’est 2,3 millions et en 2019, nous étions déjà à 2,5 millions de passagers. Nous avons besoin de nous adapter à la croissance du trafic”, affirme Guillaume Branlat, président du directoire S.A ARRG.



Principale porte d’entrée et de sortie de l’île et plateforme majeure du trafic fret, l’aéroport Roland Garros s’étend en se dotant également d’un système de traitement des bagages aux dernières normes aéroportuaires.



"La Réunion a cette vocation touristique. Nous espérons arriver vers 2040 à 3,5, voire 4 millions de passagers qui vont transiter sur cette terre réunionnaise. Cela représente beaucoup pour tous les Réunionnais, sur le plan social, économique et environnemental", a souligné Huguette Bello, présidente de Région.



