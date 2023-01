Vœux de la CCIR : Après la transition, place à la prudence

Pour ses premiers vœux à la presse depuis son accession au fauteuil de président, Pierrick Robert a présenté un rapide bilan de l’année écoulée, avant de s’attarder plus longuement sur les projets de l’année 2023. “J’adresse des vœux positifs, porteurs d’espoir, malgré les difficultés que je sais nombreuses”, rappelle le président de la CCIR.



“2022 a été l’année de la transition, avec la fin de nombreux dispositifs d’aide pour les entreprises. J’envisage 2023 sous le signe de la prudence, dans un contexte économique compliqué”, poursuit Pierrick Robert.



Effectivement, 2022 semble avoir laissé quelques traces dans le paysage économique péi. Ainsi, près de 5800 entreprises ont été radiées durant l’année passée, soit une augmentation de 54%. “C’est un chiffre à nuancer, car avec l’apparition du greffe privé, nous avons eu beaucoup de radiations d’office. Par exemple, dans le commerce, sur les 2148 radiations, 973 étaient d’office, contre 977 pour cessation d’activité et 178 pour liquidation judiciaire”, précise Aziz Amode, directeur du pôle économie à la CCI.



“Valoriser” et “accompagner” les entrepreneurs péi



Parmi les projets à mettre en œuvre pour l’année qui vient, plusieurs audits financiers ou immobiliers pour faire le point sur la santé financière de l’institution. On peut également citer le déplacement du Cirfirm du Port vers le Sud, pour faire de la place au lycée de la mer.



“Nous voulons encourager l’innovation, et servir les besoins des entreprises. Nous allons donc réfléchir à de nouveaux outils, comme des espaces de travail partagés, de la domiciliation d’entreprises ou des lieux de stockage”, détaille Pierrick Robert.



D’ailleurs, l’année commence sur les chapeaux de roues pour la CCI Réunion, avec la visite du président de CCI France, Alain Di Cresenzo, entre le 30 janvier et le 3 février.