Vœux d'Yvette Duchemann : "Nous devrons dorénavant mieux réfléchir à nos actes"

Je nous souhaite à toutes et à tous de pouvoir passer une année sereine, une année solidaire, une année consciente et vigilante car il rôde encore. Ce vaccin sera-t-il le bon ? Quoi qu’il en soit nous devrons dorénavant mieux réfléchir à nos actes, réfléchir à revenir à notre bon sens, les climato sceptiques, i fo zot i tire malol dann zot zié, réfléchir à nos paroles, aussi à nos paroles pulsionnelles sur les réseaux sociaux, certains mots dictés souvent hélas, par la méchanceté, par la haine, par le déni de l’altérité, jusqu’au jugement ?



Je souhaite pour cette nouvelle année, que chacun puisse retrouver son travail, du travail, que nos gramoun, gardiens du temple, vivent longtemps, que les entreprises débordent de demandes, que les acteurs culturels reviennent au cinéma, sur scène, dans les bars et restaurants, que notre agriculture soit de plus en plus bio ou naturel, que les arbres puissent pousser partout là où il y a une place, que les oiseaux et autres animaux, (puisque pour eux : l’ENFER , ils le vivent déjà sur terre par nos bons soins), oui qu’ils reviennent en résistance dans nos villes inhumaines confinées dans leur béton, que nous les femmes, nous puissions avorter dans tous les pays et VIVE LES FOULARDS VERTS d’ Argentine, que la différence ne soit plus rejetée, que l’esclavage puisse ne plus exister et cela, pour notre petit confort ultra capitaliste.



Merci aux écologistes. Etre Ecologiste, ce n’est pas paraître, ce n’est pas seulement avoir des idées/greenwashing venues de la réflexion des autres. Certes, c’est bien, il vaut mieux un petit pas en transition, même : faire semblant !! Cela vaut mieux que de ne rien faire du tout. Le petit pas du Gouvernement d’obliger l’indice de réparabilté sur certains appareils en est un.



Je dis merci aux écologiste, merci à ceux/celles qui se sont porté(e)s aux élections et qui ont perdu ou gagné mais qui ont fait avancer le monde. Et tant mieux, si leurs projets deviennent les vôtres : il faut AVANCER dans la lutte contre le réchauffement climatique POUR UNE JUSTICE SOCIALE, je l’ai toujours dit : Jaunes et Verts ne font qu’1.



Dichotomie de l’écologiste : vivre heureuse/x et porter l’angoisse, nourrir au quotidien cet indéfectible espoir, matrice de notre avenir et celle des générations futures. Oui, à l’ECOLOGISATION DU MONDE, DE L’EUROPE, DE LA France, DE LA REUNION, DE TOUTES NOS VILLES.



Une politique écologique de transition agricole, énergétique, industrielle, démographique, une politique matricielle de notre présent et de notre avenir.



JE VOUS SOUHAITE LE BONHEUR DE VIVRE PLEINEMENT CHAQUE MINUTE, CHAQUE MOMENT DE CETTE ANNÉE 2021 : BONÉRÈZÉRÈZ !



Yvette DUCHEMANN, élue écologiste