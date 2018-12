Courrier des lecteurs Vœux à la presse “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire”, François Marie Arouet dit Voltaire.

Bonne année 2019 à vous !



A l’approche de la nouvelle année, choisir cette citation de Voltaire pour vous présenter mes vœux, c’est rendre hommage à votre travail et à tous ceux qui se battent dans le monde pour la liberté d’expression.



Je vous exprime également mes remerciements pour la publication des tribunes libres. J’ai voulu partager avec le plus grand nombre quelques réflexions pour alerter, appeler l’attention, essayer de servir la cause.



Mais quelles causes ? Elles sont nombreuses, bien les identifier est nécessaire pour agir sinon la famine, la pauvreté, le harcèlement, les maladies, le terrorisme, la maltraitance, la domination des peuples, la pollution, les émeutes, la guerre gagnent du terrain…

Tous ces mots, ces maux perdurent au 21ème siècle !



La confiscation du bonheur pousse sur le terreau de l’épuisement des ressources et la peur de manquer.



Notre insularité intensifie ces enjeux, La Réunion s’amenuise de jour en jour, érodée par l’assaut des vagues : nous subissons les effets du réchauffement climatique...



Si nous réussissons la transition écologique, avec une économie et un aménagement du territoire adaptés, ce serait un bel espoir apporté au monde !



Loin d’être une utopie, c’est bien dans la multiplication des initiatives « Agir local, penser global » que se concrétisent les projets d’avenir comme ceux programmés dans les agendas 21 locaux.



Ces chantiers étaient aussi ceux de Jean-René Balbine, William Childéric, Daniel Honoré, des compagnons de route qui ont tiré leur révérence en 2018.



Dans ces moments douloureux, surgissent des interrogations sur le sens de la vie. A défaut d’avoir trouvé les réponses, il me vient des mélodies comme celle d’Yves Duteil « Pour les enfants du monde entier ». Elle rappelle la nécessaire contribution de tous à la solidarité avec les générations futures...« À chaque enfant qui disparaît, C'est l'Univers qui tire un trait Sur un espoir pour l'avenir »…



Alors continuer à faire sans fers, créer le débat, nourrir l’espoir avec une conscience éclairée contre toutes les formes de surexploitation en faveur de la bienveillance, mot de l’année 2018 !



Le personnel de la presse, les journalistes, relèvent ces défis avec la mise en lumière des « anonymes », les oubliés de la société, les parcours associatifs et entrepreneuriaux… Elle valorise les actions, les personnes, les bénévoles qui oeuvrent dans l’ombre : la société civile.



Même si Daniel Balavoine invite à « faut pas croire ce que disent les journaux » ! Tous ces héros imprimés ou propulsés sur vos sites agissent pour la vie. Les virades de l’espoir, Odysséa, les maraudes de la croix rouge…des femmes et des hommes investis rayonnent, portent l’espoir d’une société inclusive, construite sur des valeurs de solidarité.



Un optimisme qui rappelle lorsqu'une cause est juste, elle finit par triompher…Avec vos stylos, blocs notes, appareils photos, portables, je vous souhaite d’avoir la plus belle des ressources, une bonne santé à toute épreuve.



Excellente Année 2019. Patricia Coutandy, La militante Lu 176 fois





Dans la même rubrique : < > Trompe pa nou de combat ! Dehors, les Sri-Lankais: Allez vous faire massacrer ailleurs !