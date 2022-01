Vœux 2022 du SML Réunion pour que tout change à l'URPS Réunion

Le communiqué :



QU’AVONS-NOUS VU EN 2020 ET 2021, un syndicat la CSMF Réunion (Confédération des Syndicats Médicaux Français), seule sans partage aux manettes d’une URPS médecins Réunion (Union Régionale des Professionnels de Santé des médecins - URML-OI à la Réunion) préoccupée à soutenir et jamais critiquer la gestion hélas combien discutable avec la Covid 19 de la crise sanitaire par l’ARS (Agence Régionale de santé). À considérer, au premier semestre 2020 des soignants libéraux sans masques et divers équipement de protections réservés à l’hôpital public, et à ce jour des taux de vaccination toujours bas records à la Réunion avec une importante population fragile âgée ou avec co-morbidité toujours non vaccinée. Quitte pour l’URPS Réunion à devenir le faire valoir de l’ARS et en être son porte-parole. Ce que la dernière élection aux URPS de mars 2021 n’a fait qu’aggraver. Quitte pour l’URPS à son bilan s’être glorifiée d’une distribution parcimonieuse de quelques masques et flacons de gel hydro-alcoolique payés par des sponsors. Quitte pour l’URPS à dilapider l’argent des médecins libéraux réunionnais (qui paient la CURPS) dans une pléthore de projets CPTS ( Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) avérés le plus souvent sans suite ou pour finir avec des médecins libéraux asservis par l’ARS.

QU’AVONS-NOUS PAR CONTRE VU À PARTIR DE 2020, LE SML RÉUNION QUANT À LUI, le 1er avril 2020 avec plus de 10 000 lecteurs dans “Zinfos974” et invité du journal d’ “Antenne Réunion”, seul syndicat local de médecins libéraux à exiger des masques pour les spécialistes libéraux réunionnais. Pour voir ces masques obtenus une semaine plus tard de la Direction Générale de la Santé avec une distribution hebdomadaire de FFP2 par l’ARS Réunion ( taper, puis cliquer: « Zinfos974 masques SML Réunion »).

Puis dès le 26 janvier 2021, le SML Réunion,encore seul, à exiger une vaccination de masse pour la population réunionnaise et à soutenir pour les soignants une vaccination obligatoire ( taper, puis cliquer : « zinfos974 26 janvier 2021 SML Réunion »).

Puis le 08 février 2021, le SML Réunion, dans son programme pour l’élection du 31 mars aux URPS, porter 4 revendications pour l’instauration d’une démocratie à l’URPS Réunion( taper, puis cliquer : « zinfos974 programme SML Réunion »).

Puis le 11 Mars 2021, le SML Réunion réclamer la vaccination Covid 19 par les médecins libéraux ( taper, puis cliquer : Zinfos 974. Covid vaccination généraliste SML Réunion ») .

Puis le 25 Mars 2021, le SML Réunion vouloir dans un article de presse et une vidéo une réforme profonde des URPS ( taper, puis cliquer : « zinfos974 25 Mars 2021 SML Réunion »).

Puis le 10 avril 2021, le SML Réunion expliquer à nouveau la problématique avec ses conséquences d’une URPS Réunion livrée à elle-même ( taper, puis cliquer : « zinfos974 vote CSMF-ARS »).

Puis le 23 Août 2021, le SML Réunion encore seul, combien visionnaire et clairvoyant, à oser s’engager à propos de la crise sanitaire et réclamer pour les Réunionnais la vaccination obligatoire des 50 ans et plus et de tout âge avec co-morbidité ( taper, puis cliquer : « zinfos974 23 août 2021 SML Réunion »).

Puis le 22 novembre 2021, le SML Réunion dénoncer à la Réunion, pour la vaccination la faiblesse, le laxisme, le poltronisme et la langue de bois de la macronie (taper, puis cliquer : “ Zinfos974 Covid faiblesse »).

Et encore le 8 janvier 2022, le SML Réunion réitérer sa demande du 23 août 2021 de vaccination obligatoire de la population réunionnaise de 50 ans et au-delà ( taper, puis cliquer : « zinfos974. 08 janvier 2022 SML Réunion »).

Et enfin le 9 Janvier 2022 dans une interview du “JIR” reprise par « Clicanou », le SML Réunion s’indigner du manque de courage des élus réunionnais face à la crise sanitaire ( taper, puis cliquer : « clicanoo vaccination gojon »).

DE QUOI COMPRENDRE ET JUSTIFIER LES VŒUX DU SML RÉUNION DE RADICAL CHANGEMENT À L’URPS RÉUNION. D’une disparition de la soumission actuelle à l’ARS de l’URPS Réunion, pour qu’elle devienne libre indépendante, capable de proposer et imposer, réellement représentative, avec des comptes à rendre contrôlées par les instances nationales des syndicats qui la constituent. Des vœux pour une URPS respectée et écoutée au service des médecins , qui soutienne localement l’entreprise libérale à l’initiative des médecins, ou soit prête à se battre pour des CPTS exclusivement sous contrôle des médecins libéraux, qui s’exprime sans langue de bois avec pour essentielle préoccupation le faire valoir à la Réunion de l’exercice libéral de la médecine. Et dans l’intérêt des Réunionnais pour leur bonne santé

Humbert GOJON

Président SML Réunion