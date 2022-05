Vocation du CEVOI

Depuis sa création, l’année 2000, le Centre d’Études du Vivant de l’Océan Indien aura poursuivi un double objectif de recherche et de ses applications.



1) Son premier objectif, réunir les sciences du vivant regroupant les sciences biologiques des sciences humaines et sociales. Ce corpus différencié selon des disciplines disjointes aura isolé à la fois les chercheurs des différentes et nombreuses spécialités et entravé l’élucidation de la logique évolutionniste du vivant. Nous en donnerons deux exemples : les récentes recherches montrent que les génomes s’expriment en fonction des ADN, certes, mais aussi et également en fonction de l’environnement, ce qui est nommé de nos jours : épigénétique.



2) D’autre part, s’appuyer sur le bénéfice de la découverte récemment révélée de l’inadaptation physiologique des organismes, végétaux, animaux et humains dans un environnement d’apesanteur. Ceci fait référence aux organismes des cosmonautes ayant séjourné plusieurs mois dans la station spatiale à 300 km d’altitude ; et montre qu’ils durent spécifiquement faire face physiologiquement aux forces gravitationnelles qui plaquent tous corps constitués au sol terrestre. Dès lors, la notion de pulsion animant le vivant devient évidente et efficiente et serait, notamment, responsable de la bipédie chez Sapiens. Elle s’érigerait comme force antagoniste aux forces gravitationnelles. La pulsion devient un objet de science. Ce thème novateur devrait mobiliser les chercheurs et en faire profiter les parents.



Applications des recherches dans la promotion de la santé en faveur des parents



Le CEVOI, dans des perspectives d’applications de ces recherches, et influencé par le Professeur Henri LABORIT, avait intégré la notion de pulsion dans la biologie des comportements sociaux. Le Professeur aura ensuite mis en évidence que lorsque l’action est inhibée durablement, les organismes perdent leur raison d’être, celle de se maintenir en vie, et sont ainsi vulnérables à bon nombre de maladies dans lesquelles la notion de stress est sous-jacente.



Dès lors, dans un contexte de préservation des potentialités actives des être humains, les parents occupent une place essentielle dans l’édification de la santé et de l’éducation des enfants. Le CEVOI distingue la biologie et la psychologie de l’introversion, sommeil et rêves, et de l’extraversion, les comportements sociaux.



C’est autour de ces deux valeurs SANTÉ et ÉDUCATION que le CEVOI propose d’accompagner les futurs et jeunes parents dans leurs fonctions parentales et de promouvoir de nouveaux acteurs des parentalités : des PARENTS RELAIS CITOYENS. Ayant vécu l’expérience de parent, libérés de l’éducation de leurs propres enfants grandis depuis, ils s’investiraient dans l’accompagnement des futurs et jeunes parents dans le cadre communal. Leur serait attribué le statut de bénévole, et d’élu social dans un second temps afin d’enrichir la démocratie participative.



Danielle Amussat Présidente du CEVOI



Frédéric Paulus Membre du Haut Conseil de Sante Publique