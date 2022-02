A la Une . Vladimir Poutine annonce une opération militaire en Ukraine, des explosions dans tout le pays

Dans une allocution télévisée ce jeudi matin, Vladimir Poutine annonce une opération militaire en Ukraine. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 07:22

Les craintes se sont donc confirmées. Dans une allocution télévisée durant la nuit, Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire en Ukraine. Le chef du Kremlin assure vouloir défendre les séparatistes de l’Est du pays.



Dans son discours, il a exhorté les militaires ukrainiens à déposer les armes. Le parlement ukrainien vient de voter l’état d’urgence.



Des médias américains annoncent des explosions à Kiev et à Kharkiv, la deuxième ville du pays, même si la provenance n’est pas identifiée. D’autres explosions ont été entendues dans plusieurs autres villes, dont le port de Marioupol. Ceci peut laisser penser à une attaque de grande ampleur.



Selon Washington et Kiev, 150.000 soldats russes sont amassés autour de la frontière.



Le président américain Joe Biden dénonce "une attaque injustifiée" qui provoquera "des souffrances et pertes humaines catastrophiques". "Le monde exigera des comptes à la Russie", assure-t-il. Il se prononcera dans la journée sur les conséquences de cette attaque. Il doit rencontrer dans la journée ses homologues du G7.



Le Kremlin prévient qu’en cas d’interférence étrangère, la réplique serait "hors-norme". L’Ukraine demande à l’ONU, qui a réuni son conseil de sécurité, de "mettre un terme à la guerre". Le pays vient de fermer son espace aérien.



Les premières conséquences économiques de cette attaque ne se sont pas fait attendre. Le baril de pétrole a dépassé les 100 dollars pour la première fois depuis 7 ans. La bourse de Hongkong a perdu plus de 3% dès l’annonce de l’attaque.



