« Vivre avec le virus », voilà une expression qu’on entend de plus en plus fréquemment dans les media. Elle tombe de la bouche, pleine et blanche, des élites – vous savez, ces « catégories sociales composées d’individus ayant la note la plus élevée dans leur branche d’activité » (Vilfredo Pareto) – souvent précédée d’un « il faut » dont la valeur injonctive doit s’imposer au peuple – vous savez, ceux qu’on appelle les « sans-dents ». C’est ainsi que le PDG de Moderna déclarait : « Le monde devra vivre avec le virus pour toujours » (Ouest France, le 15/01/21).



Mais, qu’on ne s’y trompe pas, l’unité postulée derrière « le monde » est factice ; tout le monde ne vivra pas la situation sanitaire – que le PDG de Moderna, prenant ses désirs pour la réalité, inscrit prophétiquement dans l’éternité – de la même manière, avec des gagnants et des perdants. Le syntagme oblitère les profondes inégalités résultant de la pandémie, que celle-ci amplifie d’ailleurs. Si l’on considère, en effet, la dimension économique, les gagnants incontestablement ce sont les élites pharmaceutiques ; une ONG, la People Vaccine Alliance, qui milite pour l’accès des pays pauvres au vaccin, a estimé que le bénéfice combiné avant impôts de Moderna, Pfizer et BioNTech en 2021 s’élève à 34 milliards de dollars, ce qui représente 64 961 par minute ou 1 083 $ par seconde. Ces entreprises ont vendu la majorité des doses aux pays riches, laissant de côté les pays à faible revenu, dont 98 % des habitants n’ont pas été complètement vaccinés. On voit donc qui sont les perdants.



Vivre avec le virus impose, par ailleurs, un changement de stratégie consistant à considérer le coronavirus comme un simple virus saisonnier, une maladie endémique qui fera partie (pour toujours ?) du quotidien, à l’instar de la grippe. L’Espagne se prépare, semble-t-il, à s’engager dans cette voie, ainsi que la France, qui a fait le choix de ne pas prendre de mesures restrictives fortes, malgré la progression exponentielle des contaminations due au variant Omicron. Ces pays visent l’immunité collective, laquelle serait atteinte par l’augmentation de la pression vaccinale et l’immunisation naturelle. Les pays pauvres, dont les habitants sont insuffisamment vaccinés, ne peuvent adopter une telle stratégie.



Par ailleurs, dans l’expression « vivre avec le virus », l’article défini a une valeur de référent, c’est-à-dire qu’il renvoie à un élément précis, considéré comme « déjà connu » par le contexte extralinguistique, celui de la pandémie qui sévit actuellement : il s’agit du SARS-cov-2, responsable du covid-19. Une autre lecture est, cependant, possible qui reconnaîtrait au déterminant « le » une valeur généralisante. Cette interprétation est, par exemple, permise par le groupe adverbial « depuis toujours » dans la déclaration du PDG de Moderna. Ainsi « vivre avec LE virus » pourrait se monnayer en « vivre avec LES virus », celui qui fait souffrir l’humanité actuellement et tous les autres qui suivront. Pour la majorité des scientifiques, il ne fait aucun doute, en effet, que le monde connaîtra à l’avenir une augmentation du nombre des virus émergents et la propagation plus rapide de ceux existants (ceux de la Dengue, Zika, Chikungunya…), du fait de nos modes de vie modernes ; parmi les facteurs favorisants nous citerons notamment les modifications de l’environnement, les changements climatiques et l’activité humaine, l’augmentation de la densité de la population mondiale et la hausse des flux de personnes.



Le retour du virus dans nos vies, tel est donc notre destin. À partir de là, deux types de comportement s’offrent à nous : se révolter contre ce fatum mortifère ou l’accepter. « Il faut vivre avec le virus », dit la sagesse populaire, en rupture avec les élites obscurcissantes accrochées aux fétiches de la modernité (l’Histoire, le progrès, la maîtrise sur la vie…), alors que l’on a changé d’époque. Michel Maffesoli, dans son livre « L’Instant éternel », nomme cette nouvelle ère « postmodernité », laquelle se caractérise fondamentalement par le retour du tragique, dont le signe algébrique est l’amor fati. L’acceptation du destin, qui va jusqu’à son amour, c’est bien ce que révèle le « vivre avec le virus ». Dans cette formule, ce n’est pas une logique de la disjonction (ou… ou), classique, que l’on reconnaît, mais une logique de la conjonction (et… et), marque essentielle du sentiment tragique de la vie, selon M. Maffesoli. Les opposés (et la vie et la mort – promise par le virus) sont intégrés dans une synergie qui vise un « vivre plus ». Ernst Jünger résume cela dans une formule percutante : » intégrer la mort dans sa stratégie : acquérir quelque chose d’invulnérable ».



C’est ce « vivre plus » et « vivre plus maintenant » qui s’est manifesté, se manifeste encore, dans les rassemblements festifs tribaux clandestins ou pas et autres afoulements qui se sont multipliés lors de la pandémie due au covid. La conscience tragique refuse tout « report de jouissance », ce qu’impose la fonctionnalité politique et économique propre à la modernité.



Alors oui, il faut vivre, intensément, maintenant avec le virus !