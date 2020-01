Faits-divers Vivienne Beaupreau, la "guérisseuse de l’Est" à la tête d’une secte reste en prison

À peine sortie de prison où elle a purgé une partie de sa peine de trois ans pour abus de faiblesse, Vivienne Beaupreau connue comme la "guérisseuse de l’Est" y est replacée depuis septembre dernier. Pour cause, son refus de quitter sa maison à Sainte-Anne qui avait pourtant été saisie par la justice. Jugée devant un juge unique au tribunal correctionnel, elle ne s’était pas rendue à l’audience. Elle était présente néanmoins quelques jours plus tard pour la décision. Elle ne s’attendait pas à être condamnée à un an de prison pour "détournement de bien confisqué par décision judiciaire".



La voici donc incarcérée une deuxième fois depuis novembre. Ayant fait appel de la décision, elle devait être jugée par la cour d’appel ce jeudi – mais sans avocat, à cause de la grève. L’affaire a donc été renvoyée au 27 février. Mais Vivienne Beaupreau avait aussi demandé sa mise en liberté en attendant son procès. Les magistrats se sont donc penchés sur la question ce jeudi.



Accompagnée par son avocat – car un cas jugé urgent -, la femme de 59 ans explique souffrir de maux à la fois physiques et psychiques. Elle soignerait donc mieux les autres qu’elle-même. Car Vivienne Beaupreau était à la tête d’une secte, animait des cérémonies et prétendait guérir les gens de maladies graves et de mauvais esprits de 2004 à 2010. L’argent récolté auprès de ses adeptes a ensuite servi en partie à l’achat de sa maison. Elle est donc condamnée en 2015 à trois ans de prison et sa maison confisquée.



Devant la cour d’appel, elle explique à nouveau n’avoir eu aucune visite d’un huissier et donc que la maison n’était pas saisie. Elle aurait malgré tout cherché un autre logement, en vain. Un logement social lui avait même été proposé par l’État, mais elle avait refusé. Pendant plus d’un an, elle habite donc la maison, accompagnée de ses animaux.

Pour assurer sa représentation devant le tribunal le 27 février, Vivienne Beaupreau ne pourra pas rester chez sa sœur en attendant son procès en appel, comme elle l’aurait souhaité. La cour d’appel a décidé de la maintenir en détention.

