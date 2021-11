Mardi 16 novembre

13h30 : Séance scolaire – Pôvre vieille démocrasseuse

Samedi 20 novembre

7 Luas Med Orkestra avec Bernard Joron (Portugal, Cap-Vert, Italie, Espagne, La Réunion)

Revivez les 50 ans du Téat Plein air(Danyèl Waro, Bernard Joron, Marie Claude Philéas,Di Panda, Gaël Velleyen, Bihel Ivoula) // Avec Frédérik Mayo et Lorkès Bann’ dalon

Mimo Epifani & Harry Perigone & Bernard Permal

Dj Vodooman

Les Echassiers du Cirquede La Réunion

Bonus dimanche 21 et mercredi 24 novembre

Le Festival Sete Sóis Sete Luas, qui fêtera sa trentième édition en 2022, est mis en oeuvre par un réseau culturel de 30 villes de 10 pays de la Méditerranée et du monde lusophone : le Brésil, le Cap Vert, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Slovénie et la Tunisie. Concert, théâtre, cirque, street art, expo… Cette année venez découvrir une programmation aussi riche que variée !A partir de 19h00 : Soirée de clôture du Festival Sete Sois Sete Luas – Gratuit et en face de Léspas17h00 : Guillaume Saint-Paul – Cirque de La Réunion – Gratuit dans la limite des places disponibles (spectacle sous un chapiteau de cirque)Tous les événements sont soumis au pass sanitaire. Face aux risques élevés de rebond de l’épidémie de Covid-19, la loi instaure de nouvelles mesures. Depuis le 21 juillet toute personne fréquentant certains lieux comme les cinémas, les bars et restaurants, les salles de spectacle… doit présenter un pass sanitaire valide. A savoir soit une preuve de vaccination complète, un certificat de test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Cette mesure concerne également Léspas culturel Leconte de Lisle. Il vous sera donc demandé de bien vouloir présenter un pass sanitaire valide lors de la vérification de votre billet avant l’entrée en salle. Sauf modification des règles sanitaires en vigueur, le port du masque reste obligatoire dans nos salles. L’ouverture des portes se fera 30 minutes avant le début de l’événement. Le pass sanitaire concerne tous les spectateurs âgés de 12 ans et plus. Seuls les spectateurs munis d’un pass sanitaire seront admis en salle.