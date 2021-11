Vivez le Dipavali à Saint-Paul !

Le Dipavali à Saint-Paul, c’est en ce moment même ! Ce samedi 6 novembre s’est déroulée une activité cuisine dans le cadre du Dipavali à la bibliothèque de Plateau Caillou. En présence de Jacqueline CARPIN, conseillère municipale chargée de la délégation du lien entre tous les cultes et la Mairie, le public -petits et grands- a suivi méticuleusement les recettes pour élaborer des bonbons piment, mais aussi bonbons banane et coco !



À la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains, une animation “Tatoutage au henné” était proposée par l’association RÉUNIR. Elle a rencontré un succès fou auprès du public. Tatouages traditionnels ou fantaisies, petits et grands sont repartis avec un beau souvenir qui durera plusieurs jours ! Des ateliers continueront d’être proposés dans le réseau de lecture publique le mercredi 10 novembre avec, au programme, la découverte d’un conte indien et des ateliers de décoration de mandalas et de lampes pour les enfants dans les bibliothèques et médiathèques du territoire.



Pour finir en beauté, ne manquez pas les festivités du Dipavali à Saint-Paul le 13 novembre dès 13h30 à la Maison Grand Cour. Restez connectés !



Pour participer aux divers ateliers qui se déroulent dans les médiathèques, la réservation est indispensable au numéro indiqué sur l’affiche. Aussi, le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires. Pour lutter contre la Covid-19, la Ville de Saint-Paul applique les règles sanitaires en vigueur édictées par l’État.