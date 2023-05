Vivez Leu Tempo Festival du 18 au 21 mai 2023

Plus que jamais, il a fallu s’adapter

Cirques, créations contemporaines, concerts, … La ville de Saint-Leu vibrera au rythme du festival « LEU TEMPO » du 18 au 21 mai 2023, qui vous offrira un tout autre format tout aussi spectaculaire que tentaculaire. Sous les couleurs de la nouvelle mascotte, POULPITA, cette manifestation culturelle s’étendra aussi bien dans le centre-ville : parc 20 décembre – parvis de l’Hôtel de Ville – Ravine Saint-Leu, que dans les Hauts de la commune : au Musée de Stella Matutina – au Mascarin, jardin botanique de La Réunion à Colimaçons- au Séchoir, à Piton Saint-Leu.Une ambition commune fortement exprimée, lors de la conférence de presse du 9 mai dernier, par l’élu de la ville de Saint-Leu, Pierre GUINET « fier d’accueillir une nouvelle fois ce festival », mais aussi par le nouveau président du Séchoir, Gilles PRESTI, qui a réaffirmé sa volonté « de toujours se réinventer et de donner envie à la population de participer à la manifestation ».LEU TEMPO, qui réunit plus d’un millier de personnes sur 4 jours, festival très attendu par les Réunionnais se veut être populaire. Le directeur du Séchoir, Gilles CAILLEAU, tient à saluer l’effort des partenaires : la ville de Saint-Leu, le Territoire de la Côte Ouest, le Département, la Région Réunion, l’État et bien d’autres encore, qui ont tout mis en œuvre pour maintenir cette édition 2023. « Cher à la population, Leu Tempo Festival est un temps de rencontres, d’échanges, d’éveil et de découverte de la culture sous toutes ses formes. Nous avons tenu cette année à soutenir cet événement en augmentant la subvention de 8 000 euros afin de garantir le meilleur fonctionnement de la manifestation et d’aller encore plus loin en amenant la culture dans les Hauts du territoire », a souligné Roxanne PAUSE-DAMOUR, vice-présidente du TCO déléguée à la Culture.En proposant ce nouveau rayonnement du festival, plus dans les écarts, plus proche de la population, l’intention toute tracée est celle de fédérer. Ainsi, pour oublier les contrariétés du quotidien, avec les nécessaires travaux de modernisation des réseaux d’eaux usées réalisés au centre-ville, cette édition offrira des moments de partage dans ces nouveaux espaces de convivialité.La vice-présidente du TCO a tenu à rappeler les mesures prises pour assurer le bon déroulement du festival : déviations, marquages provisoires, navettes à disposition, médiation auprès de la population, sécurisation du chantier durant tout l’événement.Venez profiter de cette belle programmation encore plus riche et éclectique que les éditions précédentes, qui époustouflera petits et grands, comme la montgolfière qui prendra son envol sous un ciel étoilé, pour le spectacle de clôture féerique. Découvrez le programme