Vives tensions à la Rivière des Galets pour le trajet retour de Macron vers St-Denis

C'est le point chaud depuis ce matin. Le quartier de la Rivière des Galets demeure toujours en proie à une manifestation de colère de jeunes Portois.Ce jeudi soir, des feux de poubelles ont été allumés et forment un rideau de feu qui interdit le passage sur la N1E, route du Sacré coeur, à hauteur du rond point qui mène vers le stade de football Nelson Mandela et vers les concessionnaires auto, chemin des Anglais. Comme à chaque manifestation nocturne de ce malaise social, c'est la concession automobile Peugeot toute proche qui fait les frais de jets de cocktail molotov. Des véhicules ont été incendiés.Afin de maintenir un degré de sécurité optimal pour le convoi présidentiel, les gendarmes mobiles ont progressé vers ce petit rond point, beaucoup plus éloigné de la quatre voies que le grand rond point du Sacré coeur qui surplombe la quatre voies.Vers 19H15, le président de la République concluait son intervention au sein de la mission locale de Saint-Paul avant d'être réacheminé vers le chef-lieu.En fin d'après-midi, le convoi avait pu passer sans encombre. Notre vidéo du passage du convoi présidentiel.