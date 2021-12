"Vivement dimanche" n’est pas le nom de la pénultième émission de Michel Drucker. Non ! C’est un cri du cœur ! Car, enfin, nous y sommes presque ! Ce dimanche, après les péripéties, polémiques et guerres de tranchées qui ont animé la pré-campagne présidentielle, nous aurons enfin le panel final des candidats pour la course à l’Élysée.



Oui ! je vous le dit : Dimanche sonne le glas des primaires un peu primaires. Sonne le tocsin des batailles à venir. Sonne la retraite pour certains, la débâcle pour d’autres, la victoire promise à un ou à une seule. Dimanche, vivement dimanche, nous serons libérés de ce suspense mou, de ce carcan élastique, de cette indicible question : Qui sera le candidat de "Les Républicains" ?



Ces Républicains qui nous bassinent depuis des mois avec un protocole de cet interminable désignation du candidat, incompréhensible et carrément lourdingue. Une primaire qui n’en est pas une… mais qui l’est quand même, un peu… sans en porter le nom. Et vu que "ouin ouin" alias Xavier Bertrand ne voulait pas faire partie d’une primaire… on a juste fait "autrement" mais en pareil. Et voilà nos 2 fugueurs, Xavier et Valérie de retour à la case. Ce télénovela insipide, très mal doublé, se terminera enfin dimanche par l’épisode final qui désignera le champion ou la championne version LR… iel (dixit Le Petit Robert 2021) devra toutefois faire tourner le red bull pour combler le retard.



Du côté des verts, le rescapé, pas encore naufragé, Yannick Jadot essaye de jouer à l’homme d’Etat. Et il ne s’en sort pas trop mal. Mais comme dit la chanson… il a un petit problème dans sa plantation, verte. Pire qu’un bracelet électronique, il a une pitbull comme gardienne : Sandrine Rousseau, légitime certes, par le résultat extrêmement serré de la verte primaire. Prête à sauter à la gorge du Jadot s’il ne supprime pas le nucléaire, les voitures, les avions et même les gens qui ne voudront pas respirer une fois sur deux pour réduire leurs émissions de CO2 de 50%.



Dimanche, nous aurons aussi derrière la corde, d’un côté, le clown dépressif Eric Zemmour, de l’autre la matriarche du RN devenue quasi gauchiste selon le premier. Ils croisent le fer façon péplum de série Z (lol) avec des épées de carton ou plutôt se chamaillent façon Vaudeville comme je l’écrivais en septembre dernier. Jeu de "c’est celui qui le dit qui est" qui ne trompe personne. Zemmour a raflé la mise chez les Fillonistes, les indécis, les "lost in space" et apportera bientôt sa dote à la douce Marine. Elle qui chante, sur ses affiches, la troisième phrase du sixième couplet de notre Marseillaise Nationale avec sa « Liberté chérie » (vous pouvez vérifier). Quant à son amant dans le placard, Eric Zemmour, il n’hésite pas à plagier le Général De Gaulle dans son appel du 18 juin 1940 à la radio. Si Zemmour avait passé l’appel suite à la débâcle, Pétain serait-il au Panthéon ? Une copie de mise en scène aussi ridicule que déprimante.



Nous avons aussi notre Mélenchon international qui fleure bon la France d’en bas alors que "lui" voudrait bien être en haut. Un Jean-Luc un peu inaudible en ce moment ! Sans doute un bug de son hologramme. Mais de toute façon, son discours est assez récurrent pour que son silence soit éloquent : il est contre tout ce qui est contraire à ses idées… et inversement.



Et puis, doux parfum suranné de rose, notre Hidalgo Anne qui ne voit toujours rien venir. Sinon le vent du boulet. Et pourtant la mairie de Paris avait bien réussi à quelque prédécesseur. Mais Chirac n’était pas soluble, lui, dans l’écologie de comptoir. Si le PS veut survivre, il en faudra un peu plus… beaucoup plus qu’un discours lénifiant, façon Alexa ou OK Google. "Alexa, dis moi si je serais présidente de la République… " "Bien sûr. Quand tu auras fini tes études !"



Et enfin, l’indéboulonnable Emmanuel Macron dont les sondages répétés le placent en première et confortable position. Les crises en cascade au cours de son premier mandat ne semblent étonnamment pas avoir entamé sa popularité et sa cote de confiance. Effet secondaire du Covid ou du vaccin ? Il a tout de même résisté de tous ses muscles à la poignée de main de Trump et fait cracher la pilule à Merkel pour sauver l’économie de l’Europe ! Il aurait même pu chanter "Mes 2 amours" de Joséphine Baker avec une ceinture de bananes après avoir joué la carte "djeunes" face à McFly et Carlito ! Mais mis à part ces moments d’opérette, on peut, au moins, lui reconnaître qu’il a endossé le costume de Président avec un certain panache malgré son jeune âge.



Vivement dimanche donc ! Que la campagne démarre et que le Dieu de la démocratie et de la laïcité (lol) veuille bien faire emporter cette course à l’échalote par un homme d’état, un vrai.