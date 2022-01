Courrier des lecteurs Vive le Roi !

Par Alain Nivet - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 16:53

Comme le dit Monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou et potentiel Louis XX dans un billet paru sur facebook aujourd'hui, prions pour le roi Louis XVI, assassiné il y a 229 ans Je développerai plus tard le sujet, vantant les bienfaits du Roi durant son règne. Le sujet est d'autant plus d'actualité, quand on voit l'état de la République, de la France, aujourd'hui. La révolution a-t-elle été une réussite ? Comment se porte la France aujourd'hui ? Certains se diront : "comment Nivet peut-il passer de ZEMMOUR à la monarchie " ? Réponse rapide . Si vous lisez les voeux de Monseigneur aux français pour cette année, vous constaterez que les valeurs sont les mêmes.: une certaine idée de la France.