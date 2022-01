Courrier des lecteurs Vive le Roi ! Suite et fin.

Par A.N. - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 09:18

Respectueux de la charte de ZINFOS n'autorisant que trois articles par semaine, ce qui a été fait la semaine passée, je repars pour un nouveau sujet. Très rapidement , dans le dernier sujet, je mettais l'accent sur l'instauration de la monarchie, me disant que lorsqu'on voit l'état de la République actuelle il y a de quoi se poser des questions. La question majeure : fallait-il exécuter Louis XVI pour en arriver là ? Louis XVI, le bâtisseur,un roi qui s'est sacrifié pour son peuple. Des faits pour étayer mon propos : Louis XVI (1754 - 1793) créa le corps des sapeurs pompiers . autorisa l'installation des pompes pour approvisionner Paris en eau, de manière régulière créa la Mont-de-Piété à Paris pour décourager l'usure et venir en aide aux petites gens décida d'aider l'abbé de l'Epée dans l'éducation des "sourds et muets ", sans fortune auxquels il enseignait en langages des signes de son invention. dota l'école de Valentin Hauy pour les aveugles donna le doit aux femmes mariées et aux mineurs de toucher eux même leur pension sans demander l'autorisation de leur mari ou tuteur ordonna aux hôpitaux militaires de traîter les blessés ennemis "comme les propres sujets du Roi" supprima de très nombreuse charges de la maison du Roi (I/3) finança tous les aménagements de l'Hôtel-Dieu pour que chaque malade ait son lit individuel décida de faire construire à ses frais des infirmeries "claires et aérées"dans les prisons fonda un hôpital pour les enfants atteints de maladies contagieuses : "Hôpital des enfants malades" employa le premier l'expression 'justice sociale" fonda l'Ecole des Mines créa le musée des Sciences Techniques, futur Centre national des Arts et Métiers finança sur ses fonds les expériences d'aérostation de frères Montgolfier finança également les expériences de Jouffroy pour l'adaptation de la machine à vapeur à la navigation exempta les juifs du péage corporel et autres droits humiliants créa le droit de propriété des auteurs et compositeurs de musique accorda l'Etat Civil aux non-catholiques créa l'école de musique et de danse de l'Opéra de Paris et du Louvre Et on l'a guillotiné ! Ensuite s'en est suivie l'époque de la Terreur (1793 - 1794) Période qui a vu se radicaliser par la violence le mouvement républicain en France . On estime qu'environ 500 000 personnes furent emprisonnées, et plusieurs milliers furent exécutées par guillotine, fusillades ou nayades . In fine : tout ça pour ça ? Quand on voit l'état de la France actuelle Le pataquès des élections présidentielles où tout le monde tire à boulet rouge sur tout le monde ! les traîtrises, les ralliements à peine intéressés ! Je laisse ma bafouille à votre réflexion. (Sources perso et diverses)