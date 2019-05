Courrier des lecteurs Vive la NRL! et ses accropodes qui "s’éparpillent façon puzzle"

Après ça, le Fournel de service, la bouche enfarinée, va encore venir nous la jouer saumâtre à la télé, comme ce fut encore le cas il y a peu. Il a encore essayé de taz nout’ guèl avec des discours sans doute conçus par une multinationale spécialisée dans les soporifiques: la NRL par-ci, la NRL par-là…



Mais il y en a marre de ces mensonges officiels, grands dieux !!! Tout l’entourage du ludion de Moufia ne cesse de ressasser que la NRL "est la meilleure des solutions, la moins chère, la plus rapide, la plus écologique, la plus sûre". Raconte ça à un cheval de bois et il te fout une ruade!



"La meilleure"? C’est sans conteste la pire. On se demande comment c’est "cette" solution qui a été privilégiée. Sans doute quelques multinationales du BTP y ont-elles mis les moyens, voyez c’que j’veux dire… Parce que la meilleure aurait incontestablement été un tunnel.



Rappelez-vous: Mme Lebléis le dit suffisamment dans son magnifique roman "Fenêtres sur l’océan", il n’a fallu que 3 ans aux Piémontais (entre autres) pour creuser le tunnel du Cap Bernard… fin 19è siècle, avec des pics, des pioches, quelques bâtons de dynamite, pas mal de morts et un courage au-dessus de tout éloge!



Avec nos moyens techniques modernes, alors que nous avons été capables de creuser un tunnel de 70 km pour "basculer" l’eau d’Est en Ouest, on ne serait pas capable de forer un tunnel de 13 km? Avec les visées laser? Avec les actuels tunneliers si performants? Avec cette solution, la route serait finie depuis belle lurette !!!!!



Aucun risque écologique à craindre: dans la lave brute, aucune espèce endémique, flore ou faune, ne serait en danger puisque rien ne pousse ni ne vole dans la roche.



Aucun danger de mettre à mal les sites naturels marins puisqu’il n’y aurait pas besoin de galets. Et à ce propos, nos géniaux dirigeants n’ont pas pensé qu’il faudrait trouver des roches pour endiguer leurs conneries? Ils n’y ont pas songé au moment de l’élaboration d’une NRL dédiée à la gloire du Napoléon de Moufia? C’est "ça" qu’ils appellent un projet soigneusement pensé? AFBAO don!



Bien sûr, devant le fait accompli, on ne pourra pas démolir la NRL pour entamer autre chose: elle a coûté assez cher, il faut bien la poursuivre.



"Ils ont pensé à tout", tu parles. Leurs accropodes s’éparpillent "façon puzzle", dirait Audiard. Pourquoi cette société ès-accropodes a-t-elle été avalisée sans savoir si elle pouvait fournir un produit digne de confiance? Poser la question, c’est y répondre.



Ils veulent maintenant faire péter les récifs pour vérifier… quoi? Ils ne le savent pas eux-mêmes. L’écologie? La sauvegarde de notre nature, du moins ce qu’ils en laissent derrière eux? Ils s’en contrefoutent avec mépris ; voir les sourires compatissants de Fournel quand il en parle!



Total des courses, ils ont endetté les Réunionnais pour des décennies et à moins de prouver qu’il y a anguille sous roche (entendez dessous-de-table), ils s’en sortiront avec la satisfaction du travail non-accompli et la jouissance d’avoir baisé la gueule à toute une population dont la moitié vit en-dessous du seuil de pauvreté.



Ah oui! "La solution la plus sûre", qu’ils disent? T’as vu les dégâts des "houles cycloniques croisées" dans ce secteur précis? Il y a déjà eu 5 ports à Saint-Denis. Cinq! Okilé?



Il est vrai que les abrutis ne retiennent JAMAIS les leçons de l’histoire… quand ça arrange leur gloriole. Y’en a marre, mais vraiment marre de se faire bourrer le mou par ces politicards qui croient que "service public" veut dire "public à leur service".



Aux armes, citoyens! Jules Bénard Lu 197 fois





Dans la même rubrique : < > Kim, la passion et la raison ! "Pétard Mouillé" ou la vérité d’une prise illégale d’intérêt ?