A la Une . Vivatech : "Quand le public et le privé travaillent ensemble, La Réunion gagne"

La Région, le MEDEF, la CCIR et la French Tech se sont donné rendez-vous ce matin au Moca, dans les hauts de Montgaillard, pour dresser le bilan du déplacement de 7 start-up réunionnaises au salon Vivatech de Paris la semaine dernière.

Un bilan qui a dépassé toutes les espérances des organisateurs, au point qu'ils ont décidé d'y retourner l'an prochain, en mai, avec une équipe plus importante de promoteurs péï. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 15:03

Vivatech s'est imposé comme le plus grand salon au monde dédié aux nouvelles technologies et au numérique. Il a même dépassé cette année le mythique CES de Las Vegas avec 150.000 visiteurs, 174 pays représentés, 2800 exposants dont 2400 start-ups, et en bonus les visites du président de la République et d'Elon Musk. Pas étonnant que nos ambassadeurs péï soient revenus avec des étoiles dans les yeux.



Normane Omarjee est vice-président de la Région en charge du désenclavement aérien, maritime et numérique. C'est à ce titre qu'il a été le promoteur du projet de déplacement de 7 startuppers réunionnais à Paris, au salon Vivatech. Et il a immédiatement reçu le soutien du MEDEF, de la Chambre de Commerce et de French Tech.



"La Réunion ne peut se résumer à son exotisme" avec ses plages et ses ananas, affirme-t-il d'entrée. Elle doit aussi être un territoire d'excellence, ne serait-ce que pour lutter contre la concurrence des autres pays de la zone. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de réunir toutes les compétences dans un partenariat public / privé, le rôle de la Région étant d'être un facilitateur pour permettre à nos entreprises innovantes de lever des fonds à l'international et de nouer des contacts pour leur permettre d'exporter.



Didier Fauchard, le président du MEDEF, renchérit : "Le nombre de passages sur notre stand a bien montré que La Réunion, ce n'était plus de l'exotisme". Et il ajoute : "Quand le public et le privé travaillent ensemble, La Réunion gagne".



Mais il voit déjà plus loin : "Tout se passe à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, vous n'existez pas". D'où sa demande insistante auprès de la Région pour la création d'une Maison des Entreprises de La Réunion à Paris.



Certains de nos représentants ont prolongé leur séjour dans la capitale afin de finaliser certains de leurs premiers contacts. Ceux qui sont rentrés, et qui étaient présents ce matin à la conférence de presse, n'avaient pas de mots assez forts pour évoquer leur séjour parisien. Tous, à l'image de Sarra Vencatachellum ou d'Anaëlle Pony, ou encore d'Olivier Narayanin ou de Siva Grondein, n'ont eu de cesse de vanter le nombre incalculable de contacts qu'ils ont pu nouer, que ce soit avec des financiers internationaux ou avec des clients potentiels.



Et si nous ne devions garder qu'une image de ce salon Vivatech 2023, ce serait le visage rayonnant de Sarra Vencatachellum à la sortie de son entretien -en anglais s'il vous plait- avec le staff de L'Oréal, à l'issue duquel le n°1 mondial du cosmétique lui a proposé de racheter son entreprise naissante. Uniquement parce qu'ils avaient été emballés par la présentation de sa gamme de produits cosmétiques "3 en 1" réalisés à partir de produits locaux, dont elle garde jalousement la composition secrète.



Vivatech 2023 est morte, vive Vivatech 2024. Les partenaires qui ont concouru au succès du premier déplacement ont d'ores et déjà convenu d'y retourner l'année prochaine. Avec un stand plus grand et probablement plus de startuppers péï.



Normane Omarjee, vice-président de la Région



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur