VivaTech : Jean-Christophe Habot et Siva Grondein rêvent de faire voyager leur innovation

Nous poursuivons notre tour d’horizon des sept entrepreneurs réunionnais qui ont "sauté la mer" pour présenter leur bébé au fameux salon VivaTech à Paris. Après trois jours d’échanges et parfois de promesses de revoir des investisseurs qui se sont montrés intéressés, les voici à l’heure du bilan. Jean-Christophe Habot a conçu avec sa société Feelbat des capteurs plug and play, abordables et faciles d’usage pour prévenir en instantané les mouvements des bâtiments et des fissures naturelles qui peuvent notamment intéresser en tout premier lieu les géologues. Nous avions consacré un article sur son activité au mois de mars dernier. De son côté, Siva Grondein a planché sur une solution permettant de lever - le monde agricole l’espère en tout cas - les mesures d’interdiction sur certains fruits de La Réunion pour éviter la propagation des insectes nuisibles. "En plus de détruire les organismes nuisibles potentiellement présents, ma solution va permettre l’augmentation de dix jours de plus de la vie du produit", précise celui qui est à la tête de Siva Industrie. Mangues, agrumes et piments font partie de son panier innovant. Tous les deux prennent le temps de nous raconter ce qu’ils espèrent après leur premier VivaTech.