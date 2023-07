A la Une . Vitesse, alcool, stupéfiants, téléphone : Plus de 300 infractions relevées par les gendarmes ce week-end

Au cours de ce week-end, les gendarmes ont relevés 311 infractions, dont certaines pour alcoolémie, conduite sous stupéfiants ou usage de distracteurs. Dix conducteurs ont eu leur permis immédiatement retirés. Par N.P - Publié le Dimanche 23 Juillet 2023 à 17:33

Le communiqué :



Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les personnels de la Réserve opérationnelle ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 18



NOMBRE D INFRACTIONS : 311



NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 10



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 04

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 08



NOMBRE D’IMMOBILISATION / FOURRIÈRE : 49 dont 09 Fourrières.



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 07



NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 11



NOMBRE DE VITESSES : 120 dont 13 avec interception.

NOMBRE DE NON-RESPECT DE PRIORITÉ : 07

NOMBRE DE NON-RESPECT RÈGLES CIRCULATION : 14

NOMBRE DE NON-PORT CEINTURE : 06

NOMBRE DE NON-PORT DE CASQUES / GANTS : 10



NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 41



NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 06



NOMBRE de NUISANCES SONORES : 12



NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 10

NOMBRE DE PLAQUE NON-CONFORME : 04

NOMBRE PNEUMATIQUE LISSE : 02

NOMBRE DE NON-MUTATION DE CARTE GRISE : 04

NOMBRE DE STATIONNEMENTS INTERDITS/GÊNANTS : 37

NOMBRE INFRACTIONS CONDITIONS DE TRAVAIL TRANSPORT EN COMMUN : 06

NOMBRE USAGE ET DÉTENTION IRRÉGULIER DE FEUX SPÉCIAUX : 02

FAITS PARTICULIERS :



Dimanche matin de 09H00 à 01H30, les motocyclistes de la B.Mo St-Benoît appuyés des personnels de la Réserve opérationnelle et des contrôleurs routiers de la DEAL ont procédé à une opération de contrôle des véhicules de transports en commun de personnes, sur la RN.2, secteur de Ste-Anne. Au cours de ce contrôle, 08 infractions ont été constatées dont 06 aux conditions de travail. Poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés par les personnels de la Réserve opérationnelle ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités sur les routes de l’île, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents.FAITS PARTICULIERS :Dimanche matin de 09H00 à 01H30, les motocyclistes de la B.Mo St-Benoît appuyés des personnels de la Réserve opérationnelle et des contrôleurs routiers de la DEAL ont procédé à une opération de contrôle des véhicules de transports en commun de personnes, sur la RN.2, secteur de Ste-Anne. Au cours de ce contrôle, 08 infractions ont été constatées dont 06 aux conditions de travail.