Visites guidées du cimetière marin le samedi 3 février

Pendant une heure trente, laissez-vous conter les facettes connues ou méconnues de Saint-Paul.



Le cimetière marin est un lieu de recueillement et de mémoire, créé à la fin du XVIIIe siècle. Diverses tombes et monuments éparpillés dans ce fouillis de sépultures rappellent le souvenir de personnalités réunionnaises d’exception et les mythes qui les entourent.

Laissez-vous surprendre par le récit de notre guide-conférencier Alexandre.



Visite Gratuite



Renseignements et réservation obligatoire au 0262.34.49.20 ou patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr



Point de rendez-vous: Entrée nord du cimetière marin (ne pas confondre avec l’entrée de la route des premiers français)